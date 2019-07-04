الأميرة ريم بنت منصور آل سعود، عضو وفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحد | أول سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة

الأميرة ريم بنت منصور آل سعود هي عضو في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

في خلال جلسة الأمم المتحدة الأخيرة، أكدت أن المملكة تشهد توسعًا سريعًا في التحضر بسبب النمو السكاني والاجتماعي والاقتصادي في البلاد مما أدى إلى زيادة عدد المدن ليصل إلى 285 مدينة.

وأوضحت الأميرة ريم أن المملكة قد نجحت في مواجهة التحديات الحضرية الناتجة عن النمو الحضري السريع وبناء إستراتيجيتها بما يتماشى مع رؤيتها 2030 للتنمية المستدامة.

الأميرة ريم بنت منصور آل سعود، عضو وفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحد

أشارت ريم بنت منصور إلى تعاون المملكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنفيذ مجموعة من البرامج على المستوى المحلي لدعم الخطة العمرانية الجديدة، وأهمها برنامج المستقبل للمدن السعودية، والذي يهدف إلى توفير أفضل البيئة الحضرية في 17 مدينة سعودية وفقًا لمعايير رفاهية المدن وازدهارها.

الأميرة ريم حاصلة على درجة الماجستير في السياسة الاجتماعية وشهادة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط من جامعة أوكسفورد وهي زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد للعمل على تعزيز سياسات العمل السعودية، وخاصة تلك المعنية بالمرأة.

لقد تحدثت علنًا عن إشتراك النساء في القوى العاملة السعودية، واصفة الإصلاحات بأنها “تطور وليس تغريب”، تحدثت الأميرة ريما أيضًا عن تزويد النساء بمهن في منطقة يهيمن عليها الذكور حاليًا.