الإدارة العامة للمرور تعلن عن شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي الجديدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال الحساب الشخصي للإدارة وكان على رأس تلك الشروط ألا يكون المتقدم للحصول على الرخصة قد حكم عليه مسبقًا في أي قضية من القضايا المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة بشتى أنواعها أو قد ضبط معه من قبل أي مواد مخدرة أو يقوم بالترويج لها.

كما أن عمر المتقدم للحصول على رخصة القيادة الخصوصي لا بد ألا يقل عن 18 سنة ولا بد أن يتم التأكد من خلو المتقدم من كافة الأمراض المعدية أو الأمراض التي قد تكون مشكلة كبيرة أثناء القيادة، وألزمت الإدارة العامة للمرور بالمملكة أيضًا كافة المتقدمين بضرورة احتياز اختبار القيادة في حالة الرغبة في الحصول على الرخصة، وينبغي سداد جميع الرسوم التي أقرها المرور في حالة استلام الرخصة وإصدارها.

وبينت الإدارة العامة للمرور أيضًا أن سداد المخالفات السابقة على المتقدم إلزاميًا وخطوة لا بد من القيام بها قبل الحصول على الرخصة الخصوص، والأشخاص المقيمين في المملكة أو غير السعوديين لا بد من تقديم الإقامة الخاصة بهم عند التقدم للحصول على الرخصة، كما اشترطت إدارة المرور السعودي أن يجتاز المتقدم الاختبار النظر والعملي أيضًا عقب انتهائه من ساعات التدريب المخصصة للمتقدم داخل مدارس تعليم القيادة المعتمدة، وكل ذلك وفق اللائحة التنفيذية من قانون المرور السعودي المادة رقم 36.