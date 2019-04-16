الإستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر شعبان 1440 برقم السجل المدنى.. وموعد صرف مقطوعة شعبان

المساعدة المقطوعة 1440 ﻫ لشهر شعبان، والتي تهم فئة كبيرة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، والتي تقدمها المملكة لجميع المواطنين والفئات مُنعدمة الدخل أو محدودي الدخل، لمواكبة الغلاء وارتفاع أسعار السلع داخل المملكة، ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر شعبان برقم السجل المدني من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، والذي يُتيح أيضاً لجميع المواطنين معرفة موعد نزول الدفعات الجديدة بالأشهر القادمة، وأيضاً تحديث بيانات مقدم الطلب، ومعرفة الشروط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة كل ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل السعودية.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440ﻫ برقم السجل المدني:

يمكن للجميع الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر شعبان، من خلال رقم السجل المدني الخاص بمقدم الطلب، ويتم الاستعلام إلكترونياً من خلال الخطوات القادمة:

1- أولا، الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا.

2- تدوين رقم السجل المدني بطريقة صحيحة.

3- تدوين الكود المرئي الظاهر بطريقة صحيحة.

4- اضغط على عرض، وسوف تظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة بشهر شعبان 1440ﻫ.

الاستعلام عن قبول أو رفض المساعدة المقطوعة برقم الطلب:

من خلال أيضا الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خصصت رابط مباشر ليتم الاستعلام من خلاله على قبول أو رفض طلب الحصول على المساعدة المقطوعة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط المباشر للاستعلام عن قبول أو رفض المساعدة المقطوعة من هنا.

2- إدخال رقم الطلب الخاص الذي تم الحصول عليه أثناء التقديم.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة:

1- عدم امتلاك المتقدم لأي سجلات تجارية.

2- عدم امتلاك المتقدم لمزرعة خاصة به.

3- ألا يقل سن الزوج أو الزوج عن خمسة وثلاثون عاماً.

4- تصرف المساعدة المقطوعة لجميع الأرامل، والمطلقات، والشيوخ.

5- الأسر الذين لهم دخل محدود.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر شعبان:

لم تحدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية يوماً محدداً لصرف المساعدة المقطوعة للمسجلين بالمنظومة، ولكن من المُتوقع دائماً صرف المساعدات المقطوعة بأواخر شهر شعبان، وقبل حلول شهر رمضان المبارك وذلك لتوفير حياة كريمة خلال شهر رمضان المبارك.

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