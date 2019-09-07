الإستعلام عن صلاحية الإقامة – شروط تجديد الإقامة من بوابة أبشر الإلكترونية







الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك بعد التحديثات الأخيرة التي تمت على البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، نتعرف معكم على كيفية التاكد من صلاحية الإقامة، وتقدم بوابة أبشر الجديدة مجموعة كبيرة من الخدمات التى تُقدم لأكثر من 12 مليون مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية.







تسجيل الدخول في بوابة أبشر الجوازات السعودية

يمكنك الان الاستعلام عن هوية مقيم في المملكة العربية السعودية، من خلال تسجيل الدخول على موقع أبشر الإلكتروني، نقدم لكم خطوات الاستفادة من خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة، تمكنك هذه الخدمة من الاستعلام العام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية، سواء للمواطنين أو المقيمين في المملكة، سواء كانت صلاحية الإقامة صالحة أو منتهية.







طريقة الإستعلام عن هوية مقيم من أبشر

حددت وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية، طريقة إلكترونية وذلك من أجل الإستعلام عن هوية مقيم من أبشر، وذلك تسهيلاً على المقيمين فى المملكة من الإستعلام والتجديد ونقدم لكم الطريقة التي وضعتها الوزارة من خلال بوابة أبشر وذلك كالآتي :







الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية.

تسجيل دخول حسابك على بوابة أبشر، وذلك بإسم المستخدمة أو رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي.

الدخول على قسم الإستعلامات الإلكترونية للجوازات.

الدخول على الإستعلام العام عن صلاحية الإقامة.

إدخال رقم الإقامة والرمز المرئي.

الضغط على إستعلام، لتظهر لك تفاصيل صلاحية هوية مقيم بالتفاصيل.

تجديد الإقامة من بوابة أبشر







فى حالة إذا كانت الإقامة الخاصة بك منتهية الصلاحية، أو قاربت على الإنتهاء يمكنك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، والدخول على قسم تجديد الإقامة ولكن يوجد عدة شروط حددتها الجوازات لكي تتمكن من تجديد الإقامة، وهي :

تسديد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة.

تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.

التأكد من وجود بصمة وصورة فى نظام الجوازات العامة.

أن يكون جواز السفر الخاص بك صالح المدة.

أن يكون مقدم طلب تجديد الإقامة متواجد داخل السعودية.





