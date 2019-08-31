الإستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة أو الجواز عبر مكتب العمل

يبحث الكثير من الجمهور السعودي عن الإستعلام عن عامل وافد، ونتطرق معكم فى هذا المقال توضيح كيفية الإستعلام عن هذه الخدمة التى تخص الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، فقد قدمت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الكثير من الخدمات للمواطن السعودي ومنها خدمة الإستعلام عن موظف وافد، وهي خدمة تُمكن الكفيل السعودي أو صاحب العمل من معرفة كل التفاصيل والبيانات بشأن هذا الوافد، ونحن فى موقعنا “كلمة دوت أورج” نهتم بكل الخدمات السعودية المرتبطة بشكل وثيق بالمغتربين المصريين والعرب، ولهذا نوضح لكم فى هذا المقال طريقة الإستعلام عن عامل وافد بالتفصيل، فإلى نص المقال.

مكتب العمل الاستعلام عن وافد

حرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مواكبة التطور التكنولوجي الحادث فى العالم والذي بدأته بعض الوزارات السعودية الأخري مثل وزارة الداخلية السعودية، وقد قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات التى تهم المواطن السعودي بشكل إلكتروني لا يكلفه جهد ولا وقت، وأن تكون الخدمة مجانية بدون دفع أي رسوم، وبهذا أصبحت عملية الإستفسار والإستعلام عن أي عامل وافد عملية بسيطة وسهلة بالنسبة لصاحب العمل حيث يُمكنه انجاز هذه العملية خلال ربع ساعة من الجلوس أمام موقع وزارة العمل على شبكة الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن عامل وافد

يُمكنك الآن كمواطن سعودي أو صاحب عمل أن تستفسر عن عمالتك الوافدة بكل سهولة بدون الذهاب إلى أي من مقرات مكاتب العمل فقط من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على الإنترنت واتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة: