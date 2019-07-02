الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج متابعينا الكرام ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث ناشدت العديد من الأسر في المملكة بالإسراع بصرف مساعدة المقطوعة لكافة المستحقين الذين هم على قوائم الإنتظار ، هذا وتعتبر هذه هي مساعدة ملكية من قبل المملكة إلى المواطنين من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط ، وذلك من اجل إعالتهم ، حيث تقوم الوزارة باعطائهم مبلغا من المال من اجل التغلب على ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية نتيجة الآثار السلبية لخطة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة.
شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعي
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
قيمة الاستحقاق لمقطوعة الضمان الاجتماعي
|عدد أفراد الأسرة
|الاستحقاق السنوي
|الحد المانع الشهري
|1
|10.400
|3000 ريال
|2
|11800
|3405 ريال
|3
|13200
|3810 ريال
|4
|14600
|4215 ريال
|5
|16000
|4620 ريال
|6
|17400
|5025 ريال
|7
|18800
|5430 ريال
|8
|20200
|5835 ريال
|9
|21600
|6240 ريال
|10
|23000
|6645 ريال
|11
|24400
|7050 ريال
|12
|25800
|7455 ريال
|13
|27200
|7850 ريال
|14
|28600
|8265 ريال
|15
|30000
|8670 ريال
الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي
ضمن المتابعة المستمرة في تفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا
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