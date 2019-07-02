شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.

ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.

ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لديه عمل مهني.

أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.

ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

قيمة الاستحقاق لمقطوعة الضمان الاجتماعي

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق السنوي الحد المانع الشهري 1 10.400 3000 ريال 2 11800 3405 ريال 3 13200 3810 ريال 4 14600 4215 ريال 5 16000 4620 ريال 6 17400 5025 ريال 7 18800 5430 ريال 8 20200 5835 ريال 9 21600 6240 ريال 10 23000 6645 ريال 11 24400 7050 ريال 12 25800 7455 ريال 13 27200 7850 ريال 14 28600 8265 ريال 15 30000 8670 ريال الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ضمن المتابعة المستمرة في تفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من ضمن المتابعة المستمرة في تفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا

الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج متابعينا الكرام ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث ناشدت العديد من الأسر في المملكة بالإسراع بصرف مساعدة المقطوعة لكافة المستحقين الذين هم على قوائم الإنتظار ، هذا وتعتبر هذه هي مساعدة ملكية من قبل المملكة إلى المواطنين من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط ، وذلك من اجل إعالتهم ، حيث تقوم الوزارة باعطائهم مبلغا من المال من اجل التغلب على ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية نتيجة الآثار السلبية لخطة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة.