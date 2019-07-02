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الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440
أخبار المقطوعه..كيف اعرف متى تنزل المقطوعه
الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج متابعينا الكرام  ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث ناشدت العديد من الأسر في المملكة بالإسراع بصرف مساعدة المقطوعة لكافة المستحقين الذين هم على قوائم الإنتظار ، هذا وتعتبر هذه هي مساعدة ملكية من قبل المملكة إلى المواطنين من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط  ، وذلك من اجل إعالتهم ، حيث تقوم الوزارة باعطائهم مبلغا من المال من اجل التغلب على ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية نتيجة الآثار السلبية لخطة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة.

شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعي

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

قيمة الاستحقاق لمقطوعة الضمان الاجتماعي

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق السنوي الحد المانع الشهري
1 10.400 3000 ريال
2 11800 3405 ريال
3 13200 3810 ريال
4 14600 4215 ريال
5 16000 4620 ريال
6 17400 5025 ريال
7 18800 5430 ريال
8 20200 5835 ريال
9 21600 6240 ريال
10 23000 6645 ريال
11 24400 7050 ريال
12 25800 7455 ريال
13 27200 7850 ريال
14 28600 8265 ريال
15 30000 8670 ريال

 الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

ضمن المتابعة المستمرة في تفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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