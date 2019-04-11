الإستعلام عن مُخالفات المرور برقم الهوية أو الإقامة عن طريق بوابة أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودية

كما ذكرنا في مقالنا السابق رابط بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية | مخالفات المرور وخدمات الجوازات عن الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية والتي كان أحد أهم تلك الخدمات هي خدمة الإستعلام عن مُخالفات المرور برقم الهوية للسعوديين أو برقم الإقامة للوافدين من الخارج جئنا اليوم لاستعراض كيفية الإستفادة من تلك الخدمة وكيفية الإستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية والاستفادة من كافة خدمات المرور السعودي عبر منصة أبشر وموقع وزارة الداخلية السعودي.

تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر أعمال المرور

هذا ومن أجل الإستفادة من كافة خدمات بوابة أبشر خدمات وأعمال المرور يمكنك ذلك بإتباع الآتي:

عند زيارة موقع وزارة الداخلية السعودي من هنا. تسجيل الدخول إلى حسابك على بوابة أبشر من أعلى يسار الصفحة كما يظهر في الصورة بعد ذلك يمكنك الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية والاستعلامات الإلكترونية والتي منها الإستعلام عن مُخالفات المرور برقم الهوية أو الإقامة.

الإستعلام عن مُخالفات المرور بإستخدام رقم الهوية أو رقم الإقامة في السعودية

الدخول على هذا الرابط “ موقع بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية للإستعلام عن مخالفات المرور “

“ كتابة رقم الهوية الخاص بك أو رقم الإقامة لغير السعوديين.

تقوم بإدخال الرمز الذي يظهر لك ثم تقوم بالضغط على كلمة عرض.

تقوم بملء البيانات المطلوبة.

تظهر المخالفات المرورية مدونة بالمكان والتاريخ، كما يوضح كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفة مثل نوع المخالفة والمبالغ المطلوب سدادها نظير تلك المخالفات المرورية.

خدمات المرور عبر بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا وتُقدم بوابة أبشر أعمال المرور وموقع وزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات المرورية الأخرى والتي نسرد منها ما يلي مما يمكن الاستفادة منه بمجرد تسجيل الدخول لبوابة أبشر أعمال المرور وإليكم تلك الخدمات طبقا لما تم ذكره على موقع بوابة أبشر

الإستعلام عن المخالفات المرورية

الإستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية

الإستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

حجز موعد لخدمات المرور

تابعونا لمزيد من التفاصيل بشأن خدمات بوابة أبشر خدمات بصفة عامة وبوابة أبشر خدمات المرور بصورة خاصة.

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