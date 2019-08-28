ضمن مواصلة السعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطن السعودي قامت الإدراة العامة للتقنية والاتصالات الإلكترونية بتقديم منصة خدمات التأشيرات من خلال موقع وزارة الخارجية وبالتعاون مع شركة إنجاز لتكنولوجيا المعلومات ؛لتصبح الإستفادة من خدمة التأشيرات الإلكترونية متوفرة لجميع سكان المملكة العربية السعودية،فيمكن لأي شخص الاستعلام عن الطلبات التي سبق تقديمها وأيضًا التأشيرات الصادرة منها ،وذلك من خلال إدخال البيانات للبحث عنها مع ضمان خصوصية البيانات.

خدمات التأشيرات الإلكترونية للأفراد

خدمات خاصة بالفرد المقيم بالمملكلة

يمكن للشخص المقيم تقديم طلب لمد عودة عائلته في حالة إنتهاء صلاحية التأشيرات الخاصة بهم

يمكن للشخص المقيم تقديم طلب زيارة عائلية لأقاربه من الدرجة الأولى كالوالدين والزوجة والأبناء

يمكن للشخص المقيم الذي يعمل موظفًا للبعثات الدبلوماسية بالمملكة أن يتقدم بطلب تأشيرة إقامة لأفراد عائلته الذين يحملون جوازات سفر

يمكن للشخص المقيم الذي يعمل موظفًا للبعثات الدبلوماسية بالمملكة أن يتوفر له خدمة تأشيرة عمل للعمل تحت كفالته الشخصية وذلك من خلال تقدمه بطلب تأشيرة عمل

2 .خدمات خاصة بالمواطن

يستطيع المواطن التقدم بطلب زيارة أقاربه من أصحاب الدرجة الأولى كالوالدين والزوجة والأبناء

يستطيع المواطن التقدم بزيارة شخصية لأشخاص ليس لديهم صفة تجارية أو عائلية

يستطيع المواطن أن يتقدم بطلب لمد تأشيرة العودة لأشخاص ضمن كفالته في حالة إنتهاء صلاحية تأشيرة العودة

يستطيع المواطن التقدم بطلب تفويض لإستقدام أشخاص من الخارج

يستطيع المواطن التقدم بطلب تأشيرة حج لمن لديهم موافقة من الجهات المختصة

3 .خدمات خاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي