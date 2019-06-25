الإسكان تطرح 100 ألف وحدة سكنية عبر سكني تحت الإنشاء.. تعرّف على الأسعار (فيديو)

أكدت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أنها بصدد الإعلان عبر برنامج «سكني» للوحدات السكنية عن توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

أسعار الوحدات السكنية

وأوضحت وزارة الإسكان في مقطع فيديو تم نشره على صفحة الحساب الرسمي في موقع التغريدات القصيرة تويتر، أن أسعار الوحدات السكنية في هذه المشاريع الموزعة على مناطق المملكة تتراوح ما بين 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال.

عدد الوحدات السكنية

كما أفادت الإسكان خلال مقطع الفيديو ، العديد من المشروعات في عدة مناطق مختلفة وعدد الوحدات السكنية وأسعارها، ومقدار القسط الشهري المستقطع، مع إمكانية تقسيط أسعار الوحدات السكنية.