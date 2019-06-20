الإسكان تعلن موعد إيداع دعم القروض العقارية للمستفيدين من برنامج سكني

أكد سيف السويلم متحدث وزارة الإسكان ، أنه تم تحديد موعد إيداع دعم القروض العقارية للمواطنين المستفيدين من برنامج سكني وأنه سيكون اعتبارا من الأسبوع المقبل.

رابط مراجعة حاسبة الدعم

وقال السويلم عبر حسابه في تويتر: «سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي #سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم، علماً بأنه يشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي»، ويستطيع كل مواطن الرجووع ومراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط التالي: https://sakani.housing.sa/calculator

تعديل حاسبة الدعم لممن يزيد دخلهم عن 14 ألف ريال

ويذكر أن نشر وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل على عبر الحساب الرسمي له على موقع تويتر ما يفيد تعديل حاسبة الدعم تلبية لرغبات مستفيدي سكني بحيث ممن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية.

برنامج سكني

كما أوضح برنامج سكني، من قبل أن عدد المستفيدين الإجمالي حتى شهر مايو الماضي بلغ 68,195 أسرة، منها 33,718 أسرة حصلت على منازل، أما عن الخيارات المويلية والسكنية فقد استفادت 13,230 أسرة، منها نحو 5835 أسرة حصلت على منازل.