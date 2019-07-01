الإعلان عن الترشيح النهائي لـ10325 للجنسين لشغل وظائف تعليمية في المملكة.. رابط أسماء المرشحين وطريقة حجز المقابلة

أعلنت وزارة التعليم وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن الترشيح النهائي لـ10325 مواطن ومواطنة لشغل وظائف تعليمية في المملكة، وجاء الإعلان على لسان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، الذي أوضح أن المرشحين نهائيًا من الجنسين للوظائف التي تم الإعلان عنها في رمضان 1440هـ ، تم بعد إجراء المفاضلة النهائية عبر البوابة الإلكترونية لمنصة جدارة للتوظيف، وفق معايير اشتملت على نقاط المفاضلة التي حددت بـ100 نقطة موزعة على 40 نقطة لدرجة المؤهل العلمي ، و40 نقطة لدرجة كفاية المعلمين، ونقطتين عن كل سنة أقدمية بحد أقصى 10 سنوات.

الترشيح النهائي لـ10325 مواطن ومواطنة لشغل وظائف تعليمية

حجز موعد المقابلة

وأضاف العصيمي مشيرًا إلى أن المرشحين يجب عليهم المبادرة إلى حجز موعد المقابلة عبر النظام باعتبارها أحد المتطلبات الضرورية من أجل التعيين في الوظائف التعليمية، وهنأ المرشحين وتمنى لهم المزيد من التوفيق وأمله بأن يساهموا في إثراء العملية التعليمية، واما للوظائف المتبقية والبلغ عددها 131 وظيفة ، سوف يتم الإعلان عنها لاحقًا لشغلها ممن تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات حسب دليل التخصصات التعليمية.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية بشأن الآلية المعتمدة في حجز موعد المقابلات للوظائف التعليمية وذلك في معرض الرد على استفسار من أحد المواطنين المرشحين الذي قال أنه “حاول التسجيل للمقابلة ولكن رُفض رقم جواله لأن شقيقته أيضأ مرشحة مرشحة ضمن الوظائف التعليمية من نفس الرقم”، وردت الوزارة بالقول: “إن مقابلة الوظائف التعليمية تتم عن طريق الموقع الخاص بالوزارة ؟.

أسماء المرشحين نهائيًا للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء

وأعلنت وزارة التعليم أسماء المتقدمين والذين تم ترشيحهم نهائيًا لشغل 10325 وظيفة تعليمية للنساء والرجال بصيغة ملف pdf ويمكن الإطلاع على الأسماء من خلال الرابطين التاليين: