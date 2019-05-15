نظام الإقامة المميزة (الجرين كارد) تعرف على شروطها ومميزاتها

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن نظام الإقامة المميزة والمعروف باسم الجرين كارد والذي تم إقراره مؤخرا في المملكة العربية السعودية وتم إلغاء نظام الكفيل السعودي، الجدير بالذكر أن نظام الكفيل السعودي هو نظام ذو شروط صعبه على من يطبق عليه، حيث كان لا يسمح للعامل المغترب التحرك أو التنقل داخل المملكة بدون أذن من الكفيل نفسه، ومن هنا قام مجلس الشوري السعودي بإقرار نظام جديد يكفل لغير المواطنين السعوديين الحرية في التنقل داخل المملكة، وهذا النظام يسمي بـ الإقامة المميزة أو الجرين كارد.

نظام الإقامة المميزة الجديد

يسمح نظام الإقامة المميزة للأجانب والأغنياء ومن يملكون مهارات مختلفة في العمل بـ حرية الاختيار سواء اختيار إقامة محددة لوقت معين قابل تجديدها، ومتاح أيضا إقامة دائمة وتكون بسعر عالي يتم دفع رسومها مرة واحدة، كما يتاح لغير السعوديين اللذين حصلوا على هذه الميزة الجديدة، بسهولة الحركة داخل المملكة وشراء العقارات والأراضي، وفتح مشروعات جديدة بالمملكة، ومن هنا يحرص موقع كلمة دوت أورج على تقديم كافة مزايا الإقامة المميزة وشروطها سوف تجدونها في السطور التالية:

الإقامة المميزة ومميزاتها المتعددة

الإقامة المميزة الجديدة تتميز بالعديد من المميزات سوف نذكرها لكم كالآتي: 1-متاح لمن يحصل على الإقامة المميزة أن يقيم مع أسرته داخل المملكة. 2-متاح لحاملها أن يقوم باستيراد أقاربه. 3- متاح لحاملها أن يقوم باستيراد العمالة الخاصة له. 4- متاح لحاملها امتلاك العقارات وسيارات و كل ما يريد شرائه. 5-يدفع حاملها رسوم محددة وفقا لقرار اللائحة التنفيذية. الإقامة المميزة وشروطها 1- لابد من وجود جواز سفر مفعل. 2- لابد أن يكون عمر المتقدم للحصول على الإقامة المميزة يزيد عن 21 عامًا. 3- لابد أن يكون سجله الجنائي خالي تماما من الجرائم أو السوابق. 4- وجود تقرير صحي للشخص يخلو من الأمراض المعدية وفقا للشروط المنصوص عليها. 5- لابد أن يكون له حساب نقدي في البنك. تكلفة الإقامة المميزة لم يتم تحديد تكلفة الإقامة المميزة حتي الآن وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد، ولمن يريد الاستفسار عن إي موضوع يخص الإقامة المميزة في السعودية عليه بترك تعليق أسفل المقال وسوف نرد عليه بكافة المعلومات المطلوبة. أقرأ أيضا: تعرف على سبب انتشار صراصير الليل في الحرم المكي وبعض المنازل المجاورة له فنانات وقعوا ضحايا عمليات تجميل منهم 4 فارقوا الحياة نقل “ريهام سعيد” للمستشفى بسبب تعرضها لوعكة صحية عقب مشاجرتها مع أيتن عامر

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