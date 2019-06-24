الإقامة المميزة بالسعودية : كل ما تود معرفته عن نظام الإقامة الجديد بالتفاصيل والشروط

دشنت المملكة بشكل فعلي نظام الإقامة المميزة بالسعودية، منذ الأحد، واستقبلت المملكة العربية السعودية بشكل فعلي راغبي الحصول على الإقامة المميزة من خلال منصة سابرك الإلكترونية، ويعمل مركز الإقامة المميزة عبر منصته الإلكترونية على رفع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى إمكانية سداد المقابل المالي، كما يمكن من خلالها أيضاً معرفة شروط الإقامة المميزة وكافة المميزات، ونبذة تعريفية عن المركز، كما يوفر أيضاً المركز إمكانية المقارنة بين أنظمة الإقامة، حيث يتم تقديم نوعين من نظم الإقامة في المملكة العربية السعودية.

الإقامة المميزة بالسعودية

نظام الإقامة المميزة بالسعودية هي أحد الأنظمة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أقره مجلس الوزراء السعودي في مايو من عام 2019، ضمن رؤية المملكة 2030، ويستفيد راغبي الحصول على الإقامة المميزة بالسعودية عدداً من المميزات، مقابل دفع مبلغ مالي، على ألا يشترط للمتقدم على الإقامة أن يكون من مقيمي المملكة، كما أن حاملها يعامل معاملة المواطنين في المملكة، ولكنها لا تمنح المستفيد الجنسية السعودية.

أنواع الإقامة المميزة

يقد مركز الإقامة المميزة نوعين من الإقامة كما سبق وتم الإشارة، النوع الأول هو الإقامة المميزة الدائمة، يتم دفع رسومها مرة واحدة مدى الحياه، والنظام الثاني هو الإقامة المميزة المحددة، ويتم سداد المقابل المالي مرة واحدة سنوياً، ويستفيد حاملي الإقامة السعودية بعدد من المميزات التي سنتعرف خلالها من خلال السطور القادمة على مميزات الإقامة المميزات، وشروط الحصول عليها من خلال منصة سابرك.

مميزات الإقامة المميزة

يسمح له بالإقامة داخل المملكة مع أسرته.

يمكنه إصدار تأشيرات الزيارة العائلية للأقارب والمقصود بهم ( الأب – الأم – الجد – الجدة – الأبناء والبنات وأبنائهم – الأخ والأخت وأبنائهم )، وأي قريب آخر يراه مركز الإقامة المميزة.

بحسب احتياجات حاملها، يسمح له باستقدام العمالة المنزلية.

يسمح له بامتلاك العقارات، سواء لأغراض سكنية، تجارية، صناعية، على أن تكون بأماكن معينة باستثناء المدينة المنورة، مكة المكرمة، والمناطق الحدودية.

يحق له الانتفاع بالعقارات في مكة أو المدينة لمدة لا تتجاوز 99 عاماً، بعد الحصول على صك حق انتفاع من وزارة العدل.

يسمح له بالحصول على وسائل النقل الخاصة، وأي من المنقولات الأخرى التي تسمح المملكة باقتنائها.

يسمح له أو أي من أفراد أسرته العمل في منشآت القطاع الخاص، باستثناء المهن التي تقتصر على المواطن السعودي فقط.

يمكن له الخروج والعودة للملكة ذاتياً، واستخدام الأماكن المخصصة للمواطن السعودي عبر المنافذ والمطارات.

يسمح له بمزاولة الأعمال التجارية وفق نظام الاستثمار الأجنبي.

شروط الإقامة المميزة

يجب تقيم أصل جواز السفر على أن يكون ساري المفعول.

عمر المتقدم للحصول على الإقامة المميزة لا يقل عن 21 عاماً.

يجب تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

يجب تقديم السجل الجنائي على أن يكون خالي من السوابق.

يجب تقديم تقرير طبي يثبت خلو المتقدم من أي من الأمراض المعدية، على أن يكون تاريخه لا يزيد عن 6 أشهر.

في حال إن المتقدم داخل المملكة، يجب وجود إقامة نظامية.

وأخيراً يحق لمركز الإقامة المميزة إضافة أي شروط أخرى وفق ما يراه مناسباً.

رسوم الإقامة المميزة

أعلن مركز الإقامة المميزة العديد من التفاصيل المتعلقة بنظام الإقامة الجديد، وأكد أن رسوم الإقامة المميزة لسنة واحدة قابلة للتجديد هي 100.000 ريال سعودي يتم دفعها سنوياً، وأن الرسوم للإقامة الغير محددة المدة هي 800.000 ريال سعودي، يتم دفعها مرة واحدة فقط.