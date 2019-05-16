جميع تفاصيل قانون الإقامة المميزة .. المزايا والشروط وبداية التطبيق

وداعا لنظام الكفيل، هذا لسان حال الكثير من المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء 9 رمضان عام 1440هـ، قانون الإقامة المميزة، أو ما يعرف أيضا بنظام “الجرين كارد” أو البطاقة الخضراء، والذي يتيح للمستفيدين منه نوعين من الإقامة، هما الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة لهم ولزويهم من أفراد أسرهم في حالة توافر الشروط المنصوص عليها وفقا للقانون، مع سداد الرسوم المقررة للاستفادة منه، وفيما يلي سنستعرض أهم تفاصيل القانون الجديد الذي يغير كثير من شكل الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

بداية التفكير في قانون الإقامة المميزة

يرجع الفضل في التفكير والتطبيق لهذا القانون لسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عندما أعلن في شهر أبريل عام 2016 عن تفكيره في تطبيق نظام جديد للإقامة بالمملكة العربية السعودية، شبيه بالنظام الأمريكي “الجرين كارد” والذي يوفر للمقيمين بالمملكة مزايا جديدة وغير مسبوقة تجعله يتساوى إلى حد كبير بالمواطن السعودي، بدون الحصول على الجنسية السعودية.

ليدخل بعدها القانون حيز الدراسة والمناقشة والإعداد بمجلس الشورى السعودي، والذي وافق عليه بشكل مبدئي تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين لإقراره بشكله النهائي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، فمن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية السعودية والمقرر أن يكون خلال الأيام القليلة القادمة.

أنواع الإقامة بقانون الإقامة المميزة

وتنقسم الإقامة طبقا للقانون إلى نوعين هما:

الإقامة الدائمة: والتي لا يتم تحديدها بمدة معينة

ألإقامة المؤقتة: وتمنح للمستفيد منها الإقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مقابل دفع رسوم محددة مسبقا من قبل اللائحة التنفيذية للقانون.

شروط الحصول على الإقامة المميزة

حدد القانون الجديد 6 شروط ومعايير يجب التقيد بهم للحصول على الإقامة المميزة وهي:

وجود جواز سفر ساري المفعول مع من يرغب في الحصول على الإقامة المميزة. وجود أقامة نظامية للمقيمين بالفعل بالمملكة. شهادة طبية تفيد خلو طالب الإقامة من الأمراض المعدية. امتلاك طالب الإقامة سجلا إجراميا نظيفا بدون أي سوابق. أن لا يقل عمل طالب الإقامة عن 21 عام. امتلاك المتقدم لطلب الإقامة ملاءة مالية مناسبة.

مزايا ومحاذير الإقامة المميزة

يحصل المستفيد على الكثير من المزايا مثل استصدار دعوات زيارة لأقاربه، وامتلاك العقارات، واستقدام العمالة، وحرية مزاولة التجارة والدخول والخروج من المملكة في بحرية تامة.

وفي المقابل هناك مجموعة من المحاذير في مقدمتها عدم السماح بمزاحمة المواطنين السعوديين في وظائفهم.

جدير بالذكر أن سوق العمل السعودي يضم في الوقت الراهن أكثر من 10 مليون وافد يعملون بنظام الكفيل، ومن المتوقع ان يدر النظام الجديد على الاقتصاد السعودي أكثر من 10 مليار دولار سنويا.

وتشهد المملكة العربية السعودية منذ عدة أعوام تغييرات كبيرة في مجموعة من القوانين والتشريعات، وكذلك في طريقة ورؤية المملكة الجديدة والتي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في ظل ما عرف برؤية المملكة 2030.