أبشر المرور | الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر وزارة الداخلية

الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات، وذلك من خلال موقع أبشر وزارة الداخلية عبر قطاع المرور ضمن خدمات أبشر الإلكترونية العديدة التي تهدف إلى تيسير الإجراءات الرسمية للمواطنين بطريقة تكنولوجية متطورة، وتسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل كافة الاستعلامات والخدمات عبر موقعها منصة أبشر سواء المرور أو خدمات الجوازات ،..وغيرهم لتوفير كافة سبل الراحة سعياً وراء تحقيق هدف النهوض بالمملكة نحو التطور في كافة الأمور والمجالات.

يوفر أبشر المرور الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات، ويعد التأمين شرط على صاحب المركبة يلتزم به وبدفع الرسوم المحددة له لكي يتمكن من تجديد رخصة القيادة فيما بعد، كما يستطيع المواطن معرفة المخالفات عن طريق رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، أو أيضاً رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

طريقة الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات

أولاً ادخل على بوابة أبشر الإلكترونية.

اختار الاستعلامات الإلكترونية ومنها المرور.

ومن المرور اختار الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات.

سوف تفتح أمامك صفحة بها خدمة الاستعلام عن المركبات.

عليك تعبئة البيانات التي تشمل (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي).

ثم أضغط على كلمة عرض وسوف تظهر جميع البيانات والمعلومات مثل (اسم شركة التأمين المسجلة، الحالة سواء سارية المفعول أو منتهية، والصلاحية تاريخ بداية ونهاية التأمين.

ومن خلال الاستعلام عن التأمين على المركبات يمكن لصاحب المركبة معرفة إذا كان عليه رسود جديدة أم لا.

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