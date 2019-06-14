الاستعلام عن أسعار البنزين والمراجعة الدورية للأسعار عبر موقع أرامكو السعودية

يعتبر البنزين أحد أشكال الطاقة التي لها تأثير كبير على العديد من الأنشطة الإقتصادية وخاصة تلك التي ترتبط بالنقل واستخدام الوقود، وكما في كافة دول العالم تجري المملكة العربية السعودية مراجعة دورية لأسعار البنزين وأسعار الطاقة بشكل عام، وتتم المراجعة وقابلية الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار المحلية وفق آلية معينة والتي تقوم على التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، ولكن تحريك الأسعار يختلف توقيته من بلد لآخر.

علاقة سعر البنزين بسعر النفط

يختلف سعر برميل البنزين عن سعر برميل النفط، ولكن أسعار البنزين تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط في السوق العالمية، غير أن الفارق بينهما يزيد أو ينخفض بناءًا على مستوى العرض والطلب عالميًا.

أسعار البنزين للربع الثاني 2019 وطريقة الاستعلام عن الأسعار

لكل المهتمين بالاطلاع على التحديثات في أسعار البنزين والتغيرات على أسعار الوقود التي تجري بشكل دوري ربعي ( كل ثلاثة أشهر ) ، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير، من خلال موقع أرامكو الإلكتروني عبر الرابط التالي: أرامكو السعودية

وأما أسعار البنزين والوقود خلال الربع الثاني من العام 2019 حسب موقع أرامكو فهي كما يلي: