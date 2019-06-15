الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الصندوق العقاري الجديدة سكني 2019

أسماء المستفيدين من الصندوق العقاري الجديدة سكني 2019، من الأمور الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين السعودين الذين هم من فئات الدخل المنخفض أو المحدود، ولهذا هناك الكثير من الاهتمامات في ألأوانه الأخيرة حول الطريقة التي من خلالها يمكننا الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الصندوق العقاري الجديدة سكني في المملكة العربية السعودية لعام 2019، أسماء الصندوق العقاري 1440 ولذا نحن الآن نقدم كافة الخطوات الصحيحة من خلال موقعنا للمواطنين في المملكة وسوف نطلعكم أيضا من خل هذا المقال على رابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الصندوق العقاري الجديدة سكني 2019.

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن أسماء 200 ألف مواطن سعودي يمكنهم الاستفادة من الخيارات المختلفة التي يوفرها برنامج “سكني” للعام 2019، حيث أتاحت وزارة الإسكان في السعودية الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، وغيرها من الخدمات الأخري التي تهم المواطنين في المملكة.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الصندوق العقاري

تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها “سكني” عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك انطلاقاً من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

والجدير بذكر انه تم أتاحه خلال العامين الماضيين خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تتيح فرص تملّك المسكن الأول لعدد تجاوز 583 ألف مواطن في مختلف المناطق، مع توفيره مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة والمزايا المتعددة للمستفيدين والتي تشمل وحدات سكنية ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية تمتاز بجودتها ونماذجها المختلفة من فلل وشقق وتاون هاوس وتصاميمها العصرية وأسعارها المناسبة التي تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.

رابط الاستعلام عن أسماء مستفيدي سكني 2019

ويمكن للمواطنين المعلنة أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني الراغبين في استكمال إجراءات التخصيص الدخول إلى رابط الاستعلام عن أسماء مستفيدي سكني 2019 والذي تم تخصيصه من قبل وزارة الإسكان السعودية، وقات الوزارة أيضا بتعاون مع الصندوق العقاري تقديم خدمات اخري مثل خدمة اعرف دورك في الصندوق العقاري السعودي، أيضا خدمة قرض حسن من الصندوق العقاري السعودي وغيرها الكثير من الخدمات.