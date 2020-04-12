الاستعلام عن أعفاء بنك التسليف الجديد 1441 برقم الهوية، الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف

أٌعلن في خلال الأيام القليلة الماضية بعض التحديثات حول الأقساط المتبقية لبنك التسليف، حيث جاءت بعض قرار لتأجيل بعض أقساط القروض لمدة 6 أشهر وخُصص ذلك القرار لكل من قرض النقل الاشتراكي للتوصيل والنقل وكذلك قرض الأسر المنتجة، كما تم العفو عن بعض المُقترضين من بنك التسليف بعد الظروف القاسية التي ضربت البلاد في الأوان الأخيرة وشمل الأعفاء كل من: كبار السن، ذوي الإعاقة، ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

جاءت تلك القرارات بشكل رسمي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، حيث وأنه وفقا للظروف الراهنة قد تأثر العديد من الأسر السعودية ماديا كما أصبح العديد يواجه حالة تعثر مادي يعيقه عن دفع أقساط بنك التسليف.

الاستعلام عن الإعفاء الجديد من بنك التسليف 1441

بعد الإعلان عن تحديثات شروط وأسباب الأعفاء من بنك التسليف الجديدة، انطلقت محركات البحث حول طريقة التقديم على الإعفاء من بنك التسليف ورابط الاستعلام عن الإعفاء، وتأتى خطوات التقديم على أعفاء بنك التسليف كالتالي :

الدخول إلى دخول حسابي بنك التسليف وسجل دخولك برقم الهوية.

اضغط على أعفاء جديد من قرض بنك التسليف.

تحديد نوع القرض.

ادخل رقم الهوية .

ادخل الحفيظة ومصدرها وكذلك تاريخها.

مكان القرض.

الاسم بالكامل.

رقم الجوال.

المستندات المطلوبة لإسقاط أقساط قرض بنك التسليف

يستقبل بنك التسليف يوميا جميع الاستفسارات بشأن القروض و الأقساط وكذلك الشكوي على رقم بنك التسليف الموحد، كما يتطلب لتقديم طلب الإعفاء من الأقساط التالي:

صورة من بطاقة الهوية ويجب أن تكون سارية.

إرفاق بيان يوضح الظروف المالية للمقترض.

تقرير طبي.

كارت عائلي.

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