الاستعلام عن أقامة وافد في السعودية : استعلام عن صلاحية الإقامة بوزارة الداخلية

أكثر ما يهم المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية هي خدمة الاستعلام عن أقامة وافد في السعودية وذلك من اجل معرفة صلاحية الإقامة من خلال استخدام رقم الإقامة الخاص بهم وذلك عن طريق زيارة موقع وزارة الداخلية السعودية علي شبكة الأنترنت حيث وفرت الوزارة تلك خدمة استعلام عن صلاحية الإقامة بوزارة الداخلية على موقع ابشر الالكتروني حتي يستطيع جميع المغتربين بالسعودية، الاطلاع علي تفاصيل صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها سواء كانت صالحة أو منتهية من خلال موقع كلمة دوت أورج سوف نوضح لكم متابعينا كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومتى تنتهي، وكذلك موعد تجديد الإقامة فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن أقامة وافد في السعودية

تعمل خدمة الاستعلام عن الإقامة كخدمة إلكترونية مجانية يمكن في أي وقت الدخول علي خدمات وزارة الداخلية للمقيمين والمواطنين الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة، وذلك سواء كانت صالحة أو منتهية، هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكن للمواطن المغترب بالمملكة العربية السعودية القيام بالاستعلام عن الإقامة من خلالها، والتي سوف نعرضها علي حضراتكم في هذا الموضوع.

زيارة موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

الدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية من الجوازات السعودية.

اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة .

. كتابة البيانات المطلوبة في المكان المخصص من ثم.

أدخال الرمز المرئي للتحقق من الاستخدام البشري بدون روت.

الضغط على أيقونة عرض.

استعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية

عقب الانتهاء من كتابة البيانات سوف تظهر لكم معلومات خدمة استعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية إذا كانت صلاحية الإقامة سارية أم منتهية، كما سيعرض لكم إذا ما كانت صلاحية الإقامة ما زالت سارية مع تفاصيل المدة المتبقية الخاصة بالبطاقة الخاصة بالموظف أو العامل الوافد.

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