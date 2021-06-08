الاستعلام عن أهلية وموعد راتب حساب المواطن ca.gov.sa

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن وموعد صرف راتب حساب المواطن من خلال موقع الدعم الإلكتروني الذي يوفر كافة المعلومات الخاصة بدفعات الدعم ومنها الدفعة الحالية لشهر يونيو وهي الدفعة 43 حتى الآن منذ انطلاق الدعم في عام 2017، وق تم وضع ضوابط جديدة لصرف راتب الدعم بعد انتشار الجائحة سو فنتعرف عليها وعلى موعد نزول راتب الدعم في حسابات من ثبت استحقاقهم لهذه الدفعة.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يتم الاستعلام عن أهلية حساب المواطن والتعرف على موعد نزول الراتب من خلال موقع الدعم الإلكتروني ومن خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع دعم حساب المواطن ca.gov.sa

من الصفحة الرئيسية يتم الدخول على أهلية حساب المواطن.

كتابة بيانات المستفيد والضغط على استعلام ومعرفة الاستحقاق.

موعد نزول راتب الدعم

يتم نزول راتب دعم حساب المواطن يوم العاشر من الشهر الميلادي ولم يتخلف يوماً عن ذلك منذ إصداره وحتى الدفعة 43 من الدعم دفعة شهر يونيو وقد تبقى يومين فقط على نزول الراتب:

يتم وضع استحقاق الدعم في حسابات المستفيدين يوم العاشر من شهر يونيو 2021.

يوافق يوم العاشر من شهر يونيو يوم الخميس لذلك يتم نزول الراتب في موعده دون تأخير.

يوافق صرف الدعم بالتاريخ الهجري يوم 29 من شهر شوال 1442÷ـ

تحديث بيانات حساب المواطن

يتم تحديث بيانات المستفيد على موقع دع حساب المواطن حتى يتمكن من الاستمرار في إيصال الدعم لمستحقيه، ويقوم برنامج الدعم بمراجعة الأهلية بشكل دائم كل شهر حتى يمكن الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، كما يوفر البرنامج من خلال موقعه كيفية تقديم الاعتراض في حال عدم توافر الأهلية للدعم في احد الشهور ، وتحديث البيانات.