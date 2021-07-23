الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب

إيداع المساعدة المقطوعة، لا تزال مقطوعة الضمان الاجتماعي المقدمة من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تشغل أذهان السعوديين الذين يعانون من ظروف صعبة جدا وهم في حاجة ماسة إليها وخصوصا في هذا التوقيت بالذات، ففي كل يوم يبحث الآلاف عنها من أجل الاطلاع على آخر الأخبار المتعلقة بدفعها للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل منذ عدة أشهر من أجل أن يحصلوا عليها، ونقدم لكم على موقع كلمة دوت اورج جديد أخبارها كم سنضع لكم الرابط الجديد الذي من خلاله ستتمكنون من الاستعلام عنها، وذلك نظرا لارتفاع أعداد هائلة من الباحثين الذين يرغبون في معرفة الرابط الجديد الذين أعلنت عنه وزارة الموارد وذلك من أجل معرفة حالة الطلب الخاصة بكم، وتعتبر المقطوعة من بين أفضل المساعدات المالية المخصصة للأشخاص الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية، وتشرف على توزيعها وصرفها امستحفيها وزارة الموارد البشرية والتي تعنى بالعديد من الخدمات في هذا المجال.

إيداع المساعدة المقطوعة

مقطوعة الضمان الاجتماعي أو المساعدة المقطوعة مساعدة مالية معتبرة تتراوح قيمتها ما بين عشرة آلاف ريال وثلاثين ألف ريال سعودي، وتصرف وفقا لشروط معينة تم طرحها من طرف الوزارة المعنية والأولوية للأرامل وأسر السجناء والأشخاص ذوي الدخل المنخفض جدا والذي لا يلبي كافة احتياجاتهم اليومية، أطلقت في رؤية المملكة 2030، لدى الحكومة عدد كبير من البرامج التي تسعى من خلالها إلى القضاء وبشكل نهائي على الفقر في المملكة، تصرف هذه المنحة المالية للشخص مرة في العام ولا يحق له أن يطلب المساعدة إلا بعد عام آخر، حيث أن ذلك من الشروط البالغة الأهمية التي أعلنت عنها الوزارة، جدير بالذكر أن هذه المساعدة صرفت على مدى أعوام واستطاع عشرات الآلاف من السعوديين الذين صرفت لهم أن يغيروا الظروف التي يعيشونها، وقد أشاد الجميع بأنها مثمرة جدا، لذا فإننا نرى البحث المتواصل عنها كل يوم نظرا للأهمية الكبيرة لها.

طريقة الاستعلام برقم الطلب