الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل سابقاً) خدمات عديدة تتم إلكترونياً منها الاستعلام عن نطاق الكفيل والبيانات الخاصة به بكل سهولة، ضمن الأمور التي يبحث عنها الوافدين بالسعودية هذا بالإضافة إلى معرفة نطاق المنشأة أيضاً، يأتي هذا ضمن التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة في تطبيق التحول الرقمي الذي جعل الأمور أسهل وتتم بشكل أسرع وفق خطة رؤية المملكة عام 2030م.

الاستعلام عن نطاق الكفيل رقم الإقامة

بعدما اندمجت وزارة العمل وأصبحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي طبقت التطورات وفق الرؤية المستقبلية للمملكة، فأصبح الحصول على المعلومات وانتهاء التعاملات والإجراءات الحكومية بصورة سهلة جداً وبشكل أسرع بدون بذل مجهود بدلاً من الذهاب إلى الفروع ومكاتب العمل، ومن ضمن الخدمات الميسرة الاستعلام عن موظف وافد في مكتب العمل، وكيفية نقل الكفالة، فضلاً عن معرفة متى تنزل مقطوعة الضمان المتأخرة بالسجل المدني عبر الموقع او من خلال الرقم المجاني 19911، وللاستعلام عن نطاق الكفيل بالخطوات على النحو التالي:-

الدخول عبر الموقع الرسمي لـ وزارة الموارد البشرية المرفق أسفل.

ومنها اختر الخدمات الإلكترونية.

سوف تفتح أمامك نافذة لتسجيل الدخول قم بكتابة رقم الهوية ورمز التحقق.

سوف يظهر لك عدة خدمات إلكترونية اختر منها (الاستعلام عن خدمات مكتب العمل).

ومنها حدد نقل عامل وافد، ثم ادخل رقم العامل وكلمة التحقق.

سوف تظهر المعلومات الخاصة بالعامل والنطاق الذي فيه وتفيد بالموافقة أو الرفض على طلب النقل.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة