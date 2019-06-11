الاستعلام عن اسم صاحب العمل “الكفيل” ومعرفة رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

الاستعلام عن اسم صاحب العمل هو احد الأشياء الهامة التي يبحث عنها الكثير من المقيمين المغتربين في المملكة العربية السعودية، حيث كان في الماضي من الأشياء الصعب الوصول إليها ولكن الآن بعد التطور التكنولوجي الذي تسعي إليه الحكومة السعودية لإدخاله كافه قطاعات ومنشأة الحكومة وجعلها تعمل بشكل مميكن.

ومن بين الوزارات التي تسعي إلي تطوير كافة خدماتها للمواطنين والمغتربين على حد سواء وزارة العمل السعودية التي تتيح خلال في الفترة الأخيرة الكثير من الخدمات والتي أصبحت تقدم من خلال الموقع الخاص بالوزارة على شبكة الإنترنت، وقد حرصت وزارة العمل على تقديم جميع خدمات مكتب العمل عبر موقعها الإلكتروني من أجل التسهيل على المواطنين وكذلك على أصحاب المنشأة والمؤسسات العاملة بالمملكة السعودية.

الاستعلام عن اسم صاحب العمل

وبعد التطور التكنولوجي الذي اصبح أمر واقع في الآونة الأخيرة في الكثير من الوزارات والهيئات السعودية، حيث يمكنك أن تستعلم عن الكفيل الخاص بك وكذلك تعرف إذا تم سداد رخصة العمل أم لا وكذلك ذلك عن طريق رقم الإقامة فقط ليس اكثر، والتي سوف نشرحها في خطوات بسيطة وسهله كتالي:

الدخول لموقع وزارة الداخلية السعودية. اضغط على الخدمات الإلكترونية. ينبثق من الخدمات الإلكترونية شريط يظهر فيه العديد من الخدمات اضغط على الجوازات. عند الضغط على الجوازات القيام بالاستعلام عن صلاحية الإقامة. نقوم بوضع رقم الإقامة والرمز المرئي في المربعات التي تظهر أمامنا. الضغط على عرض ليتم عرض معلومات الإقامة والتي يكون منها عرض اسم الكفيل.

رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

الدخول إلى موقع وزارة العمل السعودية

ثم بعد ذلك اختار الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار المنشأة

قم باختيار استعلام عن تسديد رسوم مكتب العمل من خلال إدخال رقم الإقامة أو الرقم الحدودي.

سوف تظهر لك قائمة بالمبالغ المقررة عليك وكذلك جميع المبالغ المقرر تحصيلها من العمالة الوافدة.

الجدير بالذكر أن خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل أو صاحب العمل كما يطلق عليه من خلال رقم الإقامة والتي من خلالها يمكن لأي مواطن سعودي أو مقيم أو وافد معرفة رقم هوية الكفيل برقم الإقامة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب وزارة العمل المنتشرة في جميع مدن ومناطق الأراضي الحجازية، سوف ما تعرفنا عليه سويا في هذا المقال عن طريقة الاستعلام الصحيحة لكي يستطيع الجميع الاستعلام عن الكفيل.