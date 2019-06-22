الاستعلام عن اسم صاحب العمل و معرفة رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

الاستعلام عن اسم صاحب العمل أمر يهم الكثير من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وزارة العمل في السعودية تتيح لك خلال هذه الآونة الكثير من الخدمات والتي أصبحت تقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وقد حرصت وزارة العمل على تقديم جميع خدمات مكتب العمل عبر موقعها الإلكتروني من أجل التسهيل على المواطنين الوافدين من جنسيات اخرى وكذلك على أصحاب المنشأة والمؤسسات العاملة بالمملكة السعودية، وتستطيع كل منهما الحصول على خدمة الاستعلام وكذلك خدمة الاستعلام عن حالة المنشأة التجارية ومعرفة جميع المعلومات الخاصة بها وأيضا معرفة رسوم مكتب العمل برقم الإقامة فقط، وغيرها الكثير من الخدمات.

الاستعلام عن اسم صاحب العمل

الاستعلام عن اسم صاحب العمل يتم عن طريق استخدام خدمة الاستعلام عبر الخدمات الإلكترونية برقم الإقامة بدون الذهاب لمكتب العمل ومقر الجوازات في المملكة وذلك ما تسعى إليه الوزارة في المملكة .

أولا قم بالدخول إلى وزارة الخارجية السعودية.

ثم قم بالدخول إلى خدمات التأشيرات الإلكترونية.

قم بالنقر على المواطنون والمقيمون.

قم بالنقر على كلمة مقيم.

ستظهر أمامك صفحة جديدة انقر على بند طلب زيارة عائلية الموجود بالصفحة.

ثم قم بالنقر على أوافق.

قم بتسجيل رقم الإقامة الخاص بك.

قم بتسجيل تاريخ أنتهاء الإقامة.

قم بالنقر على كلمة التالي.

قم بتسجيل اسم صاحب الإقامة في خانة أسم صاحب الطلب.

ثم قم بتسجيل المهنة والجنسية وتاريخ البيانات وأسم جهة العمل وهو اسم الكفيل.

ثم قم بتسجيل رقم هوية الكفيل في خانة رقم السجل.

رسوم مكتب العمل 2019 للوافدين برقم الاقامة

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة، حيث هناك العديد من المقيمين في المملكة يجهلون كم قيمة رسوم مكتب العمل ، لهذا توفر وزارة العمل السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية وخدمات الاستعلامات التي توفر الوقت والجهد، وتمكن المقيمين في المملكة من الاستمتاع بالعديد من الخدمات والتي منها الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الاقامة، وهو من الأسئلة الهامة التي علينا التعرف عليها جيدا.

حيث كانت الحكومة السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة لعام 2019 ،والتي تم الإعلان عنها من قبل مكتب العمل عن أن العامل سوف يدفع ما لايقل عن 13.3 ريال يوميا، بما يعادل 400 ريال شهريا، بإجمالي 4800 ريال سنويا، كما أن القيمة المالية الإجمالية سوف تختلف باختلاف عدد أيام الشهر.

وأصبح الآن بإمكان جميع العمال الوافدين القدرة على الاستعلام عن رسوم مكتب العمل إلكترونيًا من خلال خدمة الاستعلام عن رسوم الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ويُمكنكم القيام بالخطوات التالية لمعرفة كيفية الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل.