الاستعلام عن الإقامة : رابط استعلام عن انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر الجوازات السعودية

يوفر موقع أبشر الجوازات السعودية الكثير من الخدمات، من بينها الاستعلام عن الإقامة ، وهي واحدة ضمن الخدمات التي يقدمها موقع أبشر الإلكتروني للعمالة الوافدة أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، هذا وتتيح المديرية العامة للجوازات في المملكة خدمة معرفة انتهاء الإقامة من خلال بوابة وزارة الداخلية، وذلك حتى يستطيع المقيم في المملكة من معرفة صلاحية إقامته لعدم مخالفة أنظمة الإقامة أو العمل.

أبشر الجوازات

هذا ويوفر موقع أبشر الجوازات مجموعة من الخدمات للمقيمين في المملكة، حيث يمكن لهم بجانب الاستعلام عن الإقامة ، الإطلاع على خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين، خدمة تمديد تأشيرة الزيارة، إصدار وتجديد الإقامة، وعدد آخر من الخدمات التي يوفرها موقع أبشر، كما أنه يوفر أيضاً خدمات للمواطنين من بينها إصدار أو تجديد جواز السفر، وأيضاً خدمة استعلام مخالفات المرور للمقيمين من خلال رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية ، التي يتمكن من خلالها المقيم من معرفة المخالفات المسجلة عليه أو على أي من تابعيه برقم الهوية فقط.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

هذا ويتمكن كافة العمالة الوافدة في المملكة من الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة تاريخ تجديدها من خلال بوابة وزارة الداخلية، وفي حال إن تغير تاريخ الإقامة زيادة عن التاريخ المكتوب في الإقامة الحالية، فهذا يعني أنه تم تجديد الإقامة، وفي حال إن كان عكس ذلك، فيجب على المقيم تسجيل دخول أبشر ومتابعة باقي خطوات التجديد، أو يمكن للمقيم أيضاً طلب تجديد إقامته من صاحب العمل أو الكفيل، ويجب التأكد من كافة البيانات الواردة في الإقامة الخاصة بك.

التسجيل في أبشر

وحتى يمكن للقيم أو المواطن الاستفادة من خدمات أبشر الإلكترونية، من بينها أبشر المرور، أبشر الأحوال المدنية، وذلك بعد فتح حساب أبشر من خلال رابط التسجيل في أبشر ، ويمكن ذلك من خلال بوابة وزارة الداخلية، حيث يقوم المستفيد بكتابة رقم الهوية، رقم الجوال، اسم المستخدم، وكلمة المرور، ومن ثم اتباع باقي خطوات تسجيل نظام أبشر.

الاستعلام عن الإقامة

هذا ويمكن معرفة تاريخ انتهاء الإقامة من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية على رابط الاستعلام عن الإقامة ، وذلك عبر كتابة رقم إقامة المقيم، وهي الخدمة التي يتمكن من خلالها العامل الوافد أو المقيم من معرفة موعد تجديد إقامته من عدمه، وذلك حتى لا يقع تحت المسائلة القانونية بسبب مخالفة أنظمة الإقامة أو العمل، ودعت وزارة الداخلية كافة المقيمين من سرعة الاستعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة ، وسرعة تجديدها تجنباً للعقوبات.

غرامة تأخير تجديد الإقامة

صرحت المديرية العامة للجوازات، أن عدم التزام العمالة الوافدة أو المقيمين في المملكة بالتعليمات التي أقرتها الجوازات السعودية، من بينها عدم الالتزام بتجديد هوية مقيم قبل انتهاء الإقامة، يعرض صاحبها للعقوبات، التي قد تصل إلى حد الإبعاد من المملكة، وأوضحت أن غرامة تأخير تجديد الإقامة في المرة الأولى غرامة مالية قدرها 500 ريال، والمرة الثانية 1000 ريال، والمرة الثالثة تكون العقوبة الترحيل، ونوهت إلى أنه يجب تجديد هوية مقيم قبل انتهاءها بثلاثة أيام.