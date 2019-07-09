الاستعلام عن البصمة برقم الهوية من خلال رابط استفسار عن بصمة الجوازات عبر بوابة نظام أبشر وزارة الداخلية

الاستعلام عن البصمة برقم الهوية عبر منصة أبشر،تعتبر خدمة الاستعلام عن البصمة هي أحدي خدمات وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، تهدق خدمة البصمة إلي التسهيل علي كل من المواطنين والمقمين بالمملكة من مغربين ووافدين بانهاء خدماتهم التابعة لموقع الوزارة عن طريق الموقع دون الحاجة للذهاب لمقرات ومركز الوزارة داخل المملكة.

الاستعلام عن البصمة برقم الهوية

تعتبر البصمة ضرورية من أجل انهاء الكثير من الخدمات التابعة لوزارة الداخلية السعودية منها خدمات المرور المختلفة وخدمات الجوازات وأيضا خدمات استقدام العمالة المنزلية وغيرها ، لذلك قامت وزارة الداخلية بتفعيل خدمة إماكنية إدخل البصمة من الجوال عبر منصة أبشر التابعة للوزارة وذلك تسهيل علي جميع المقميين بالممملكة من انهاء خدماتهم بسهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن البصمة برقم الهوية من خلال منصة أبشر