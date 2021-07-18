تقدم منصة مراس الكثير من الخدمات الالكترونية لمساعدة أبناء المملكة العربية السعودية في إنجاز مهامهم دون اللجوء إلي النزول إلي الوزارات والمصالح الحكومية، ومن ضمن الخدمات الحديثة التي أضافتها هي خدمة الاستعلام عن التأشيرات الفورية منصة مراس، والتي تتيح لأصحاب العمل الملتزمين بشروط التوطين والعمالة الاستعلام عن إصدار التأشيرات لاستقدام عمالة تساعدهم في منشآتهم، وإليكم طريقة الاستعلام عبر المنصة.
الاستعلام عن التأشيرات الفورية منصة مراس
المملكة العربية السعودية من أكثر الدول حرصا على أبنائها، فبعد الجائحة الحالية حولت معظم المصالح الحكومية التي يجب على المواطن الذهاب إليها وتقديم أوراقه ومستنداته إلى مصالح إلكترونية دون الحاجة إلي الازدحام والاختلاط، فمن المنزل أو المؤسسة يمكن لصاحب العمل أو المصلحة القيام بها عبر منصات الحكومة السعودية الالكترونية بشكل مباشر، ولا يلجأ المواطن للنزول إلا في حالة الطلب أو الضرورة القصوى.
التأشيرات الفورية
ويمكن الاستعلام عن التأشيرات الفورية لأصحاب المنشآت الراغبين في استقدام عمالة خارجية والمستوفين الشروط دون الحاجة إلى تقديم مستندات وأوراق عبر منصة مراس كالآتي:
- الدخول إلي الصفحة الرسمية لمنصة مراس.
- اختيار صاحب العمل لبوابة الخدمات الالكترونية.
- يقوم باختيار التأشيرات الفورية.
- ستظهر لك خانة مكتوب فيها استعلم عن عدد التأشيرات المتاحة لك.
- وفقا لرأس مال الشركة يتم اتاحة عدداً معينا من التأشيرات.
- في حال قل رأس المال عن 100 ألف ريال سعودي يتاح لصاحب المنشأة 5 تأشيرات فقط.
- إذا زاد رأس مال صاحب العمل عن 100 ألف ريال سعودية يحق له 9 تأشيرات عمل.
- ويتم هذا بثبوت ملكية صاحب العمل لمنشأة واحدة فقط، وتطبيق جميع قواعد العمالة وقواعد التوطين أيضا، على ألا يتم نقل العمالة القادمة قبل مرور عام كامل على الاستقدام.