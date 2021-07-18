تقدم منصة مراس الكثير من الخدمات الالكترونية لمساعدة أبناء المملكة العربية السعودية في إنجاز مهامهم دون اللجوء إلي النزول إلي الوزارات والمصالح الحكومية، ومن ضمن الخدمات الحديثة التي أضافتها هي خدمة الاستعلام عن التأشيرات الفورية منصة مراس، والتي تتيح لأصحاب العمل الملتزمين بشروط التوطين والعمالة الاستعلام عن إصدار التأشيرات لاستقدام عمالة تساعدهم في منشآتهم، وإليكم طريقة الاستعلام عبر المنصة.

الاستعلام عن التأشيرات الفورية منصة مراس

المملكة العربية السعودية من أكثر الدول حرصا على أبنائها، فبعد الجائحة الحالية حولت معظم المصالح الحكومية التي يجب على المواطن الذهاب إليها وتقديم أوراقه ومستنداته إلى مصالح إلكترونية دون الحاجة إلي الازدحام والاختلاط، فمن المنزل أو المؤسسة يمكن لصاحب العمل أو المصلحة القيام بها عبر منصات الحكومة السعودية الالكترونية بشكل مباشر، ولا يلجأ المواطن للنزول إلا في حالة الطلب أو الضرورة القصوى.

التأشيرات الفورية

ويمكن الاستعلام عن التأشيرات الفورية لأصحاب المنشآت الراغبين في استقدام عمالة خارجية والمستوفين الشروط دون الحاجة إلى تقديم مستندات وأوراق عبر منصة مراس كالآتي: