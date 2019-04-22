الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية.. تعرف على كافة التفاصيل من هنا

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية، توفره المملكة العربية السعودية عبر محركات البحث “جوجل”، للاستعلام عن كافة الأمور المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وذلك عن طريق رقم كلا من الهوية أو الإقامة للمغتربين، مما يسهل الوقت على جميع المواطنين والمقيمين بالدولة، لذلك يوفر رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كثيرا من الوقت والجهد، كل ما عليك فعله هو تصفح الموقع الذي نوفره في التقرير التالي والضغط على الايقونة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية، من خلال ذلك الرابط الإلكتروني، الذي توفره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، هنا

كيفية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

بعد الضغط على رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية، اضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم حدد نوع التأمين الاجتماعي، بجانب التحقق من الاشتراك، وملء البيانات الرسمية سواء رقم الاقامة أو الهوية أو السجل المدني، ثم انتقل بعض ذلك للضغط على استعلام التي تظهر أمامك كيفية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

بدأت منافع نظام التأمينات الاجتماعية، بموجب المرسوم الملكي عام 1969، والتي تعتبر منظمة حكومية بالمملكة العربية السعودية والتي أنشأت لتطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال, وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرة.

ويعتبر نظام التأمينات الاجتماعية صورة من التعاون والتكافل الاجتماعي التي يوفرها المجتمع السعودي لجميع مواطنيه، بجانب رعاية العاملين في القطاع الخاص بجانب العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز.

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وعن بند المعاشات الذي يطبق على المواطنون فقط بشكل إجباري، بنسبة اشتراك من دفع 20% من الأجر 10 لصاحب العمل و10 للمواطن، ولصرف معاش التقاعد لابد التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام، وبلوغ سن الستين، بجانب توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً أو60 شهراً على الأقل.