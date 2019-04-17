منظومة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية دشنت بوابة الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين من اجل أن يستطيعوا الاستفادة من خدمة استعلام عن التأمينات برقم الهوية والسجل المدني حيث أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية خدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني ورقم المشترك حتي يستطيع جميع المواطنين العاملون بالقطاع الحكومي والخاص العثور علي جميع مستحقاتهم التأمينية بشكل إلكتروني عبر خدمة استعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية، كما أتاحت المؤسسة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أون لاين عبر البوابة الإلكترونية التابعة إلي المؤسسة العامة للتأمينات عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني.

خدمة استعلام عن التأمينات برقم الهوية الوطنية ورقم السجل المدني تمكن لجميع المواطنين والمقيمين المسجلين في قاعدة بيانات المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية السعودية أون لاين عبر الخدمة الإلكترونية المعروفة باسم استعلام هل أني مسجل في التأمينات برقم الهوية والتي من خلالها يمكن معرفة موعد صرف مخصصاتهم المالية، حيث يمكن زيارة الموقع الرسمي من اجل عمل أجراء التحديث اللازم لحسابك الشخصي من اجل معرفة موعد صرف المستحقات المالية التي توفرها المؤسسة لجميع العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص، من خلال هذه التدوينة سوف نرفق لكم رابط المباشر للخدمة الإلكتروني لكي نسهل علي جميع المستخدمين الدخول مباشرة بدون مشاكل.

الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية

نرفق لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج رابط خدمة الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية، وذلك من اجل ان يستطيع الجميع العاملون والموظفون بالدولة سواء كانوا بالقطاع الحكومي أو الخاص مسجلين في قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمركز الرئيسي للموقع الإلكتروني من عدمه كل ذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقرات مكاتب التامين المنتشرة بجميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وبذلك قد نكون قد رفقناه لكم رابط الاستعلام برقم الهوية عن التأمينات الاجتماعية ، حيث يقوم المستعلم بتعبئة البيانات بالخانات الفارغة المخصصة للاستعلام عن جميع تفاصيل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أون لاين.

← إقرأ أيضاً: