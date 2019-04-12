الاستعلام عن التأمين الطبي وصلاحية التأمين الصحي للمقيمين بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية

أبشر خدمة الاستعلام عن التامين الطبي أو التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، وخدمة استعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين، من بين الخدمات الإلكترونية التي سنتعرف على طريقة استخدامهما بمعرفة المواطن أو المقيم، وكيفية إدخال بيانات الاستعلام وما هي تلك البيانات، ضمن استعراض أحد الخدمات الإلكترونية المقدمة ضمن حزمة الخدمات على بوابة أبشر الأحوال، وأبشر الجوازات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن التأمين الصحي للمواطنين هي خدمة يمكن تنفيذها بعد الدخول على بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية للمواطن، أو من له صلاحية تسجيل الدخول، فيمت يمكن تنفيذ خدمة الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي للمقيمين من البوابة الخارجية لاستعلامات وزارة الداخلية، لتسهيل تلك الخدمة وتقديمها بشكل مبسط لسرعة إنهاء ما يرتبط بها من خدمات، وتلك الخدمات تقدم بخلاف ما يتوافر عبر بوابة مجلس الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين.

رابط الاستعلام عن التامين الطبي أو الصحي

موقع وزارة الداخلية ومن خلال بوابة الخدمات أو الاستعلامات الإلكترونية سيتمكن المواطن من تسجيل الدخول على حسابه، ثم زيارة رابط الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية الوطنية، أو الاستعلام عن تاريخ انتهاء تامين صحي لمقيم من بين الخدمات المقدمة له.

خدمة الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي للمقيمين

تجديد إقامة مقيم، أو استخراج رخصة قيادة وغيرها من الخدمات، قد تتطلب التأكد من صلاحية بعض الخدمات، وعلى رأسها طريقة الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية التامين الصحي برقم الإقامة أو رقم الحدود، والتي تأتي ضمن خدمة ابشر الجوزات تحت مسمى الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي للمقيمين، ويتم الاستفادة منها سواء كان المستعلم مواطن أو مقيم.

البيانات المطلوبة كما هو موضح بعالية، تشمل رقم الإقامة ورقم الرمز المرئي للتأكد من هوية المستعلم، وستظهر البيانات التي حدد ما إذا كانت صلاحية التامين الطبي مستمرة أم منتهية وموعد أو تاريخ انتهاء صلاحية التامين.

← آخر خبر: