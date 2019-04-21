حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، من اجل معرفة أجابه كيف اعرف رقم المستفيد في التأهيل الشامل حيث يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم السجل المدني من خلال الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي لمعرفة موعد مستحقات الضمان الاجتماعي الشهرية، حيث وفرت الوزارة خدمة استعلام عن التأهيل الشامل برقم الطلب وذلك من اجل التعرف علي نتيجة الاستعلام عن القبول في التأهيل الشامل من خلال استخدام رقم السجل المدني، وذلك من اجل الاستفادة من خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب والذي من خلالها يمكن الاطلاع حالة الطلب ومعرفة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك، أعادة الله علي جميع متابعي موقع كلمة باليمن والبركات.

الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم السجل المدني

يمكن التسجيل في برنامج التأهيل الشامل لجميع الفئات المستهدفة من كبار السن والمعاقين واليتامى وغيرهم بداخل الأراضي الحجازية، حيث شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة زيادة أسعار البنزين في السعودية 2019، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية بالبحث عن هؤلاء المواطنين المستحقين حتي تعطيهم مبالغ مالية في حساباتهم البنكية لكي يستطيعون دفع فواتير الكهرباء وشراء الغذاء فقامت بدراسة جميع الحالات المتقدمة لخدمة التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي أليها بعدها وافق مجلس الوزارة بإطلاق برنامجي المساعدة المقطوعة وحساب مواطن وغيرها من البرامج لمساعدة هؤلاء المواطنين لكي توفرهم للجميع حياة كريمة يستحقونها.

وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية طالبت من كافة السعوديين والسعوديات بالتوجه إلي اقرب فرع من فروع مكتب العمل السعودي أو بالاتصال علي رقم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية من اجل التأكد من صحة بيانات أرقام الحسابات البنكية وكذلك أتاحت أمكانية تحديث البيانات للجميع، نضع للباحثين عن رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وذلك حتي يستطيع جميع المستفيدين الاستفسار برقم الطلب أو رقم السجل المدني من خلال الرابط الإلكتروني التالي.

بذلك قد نكون رفقت لكم خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية ورقم الطلب، وذلك عن طريق تسجيل دخول وزارة العمل من اجل معرفة نزول المساعدة المقطوعة حسب تاريخ التقديم، في حالة وجود أي استفسارات من متابعي موقع كلمة دوت أورج يمكن تركها بالتعليقات وسوف نجيب علي جميع تساؤلاتكم علي الفور.