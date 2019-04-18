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الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهويه مباشر عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

كتب حسن محمد آخر تحديث

وكالة الضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أطلقت خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية ورقم السجل المدني حتي يستطيع جميع مستفيدي الضمان معرفة موعد صرف المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث تأتي هذه الخدمة الإلكترونية من اجل توفير سبل الراحة لذوي الدخل المنخفض والمحدود لمساعدتهم في توفير مبالغ لكي يستطيعوا دفع فواتير الكهرباء والمياه وكذلك شراء المستلزمات المنزلية من سلع غذائية وملابس وغيرها من طلبات، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن كافة خدمات الضمان الاجتماعي برقم الهوية فرجاء تابعوا معانا قراءة السطور القادمة.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

سنوضح لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي عن طريق اتباع الخطوات الموضحة لحضراتكم عبر النقاط التالية علي النحو التالي.

الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة سيمكن جميع مستفيدي الضمان من إمكانية الاستفادة من خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية، وذلك من اجل التعرف علي موعد صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقرات وزارة العمل السعودية، وختاما ستعلن وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية رسميا بجميع الجرائد السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة علي أنها قامت بإيداع وصرف المقطوعة الضمان الاجتماعي في جميع حسابات المستفيدين والمستفيدات.

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عن الكاتب

حسن محمد

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