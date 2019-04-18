الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات عبر رابط موقع نظام فارس الخدمة الذاتية

نرفق لكم رابط موقع نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد من اجل أن يستطيع جميع منسوبي التربية والتعليم السعودي الاستعلام عن العلاوة السنوية للتعرف علي مواعيد صرف العلاوة السنوية عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية، عن طريق زيارة موقع الرسمي نظام فارس للرواتب علي شبكة الأنترنت، حيث تجدر الإشارة بان خدمة استفسار عن العلاوة السنوية يمكن من خلالها تعديل البيانات الوظيفية وكذلك الإطلاع على مبالغ العلاوة السنوية بإتباع الخطوات التي سوف نقوم بتوضيحها لحضراتكم من خلال هذه المقالة فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن العلاوة السنوية

وزارة التعليم السعودي طالبت من جميع منسوبي الوزارة من المعلمين والمعلمات الدخول علي الموقع الالكتروني لنظام فارس الخدمة الذاتية من اجل الاستفادة من خدمات نظام فارس والتي تتلخص في التعرف علي الرواتب والبدلات عن طريق خدمة التعريف بالراتب، حيث يمكن للجميع حساب الراتب الشهري بكل سهولة وذلك من خلال الدخول علي الرابط الرسمي بنظام فارس وتسجيل الدخول علي الرابط التالي موقع نظام فارس الخدمة الذاتية من ثم يقوم المستفيد بالدخول علي القوائم الرئيسية لاختيار خدمة تعريف بالراتب.

رقم دعم نظام فارس

نرفق لكم هاتف الدعم الفني لنظام فارس من اجل ان يستطيع جميع المعلمين والمعلمات الاتصال بمركز الاتصال علي الرقم الموحد التالي ” 19996″ وذلك من اجل التواصل مع احدي مسئولي وزارة التعليم السعودي للاستعلام عن موعد صرف مبالغ العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات، كما يمكن التواصل الكتروني من خلال الحساب الرسمي لنظام فارس علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر علي البريد الالكتروني التالي (@faris_edu) أو (@sshrfaris) أو (@Faris_sys) وذلك من اجل التواصل مع الدعم الفني لنظام فارس.

← إقرأ أيضاً: