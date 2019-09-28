طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية من بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية

في حال رغبتك في الحصول على مخالفاتك المرورية سوف تحتاج لبذل جهد كبير حيث ستقوم بالتنقل بين المديريات الخاصة بذلك وهي إدارات المرور وقد تشعر بالملل والتعب حيث أنه يحتاج شخص متفرغ يمكنه التحرك، ولذلك وفرت لك الحكومة السعودية نظام أبشر الإلكتروني لتتمكن من الإستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بك وعائلتك، وسوف نتعرف على خطوات الاستعلام بالتفصيل.







طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنك أن تستعلم عن المخالفات المروية الخاصة بك أو بأفراد أسرتك من خلال الدخول على نظام أبشر الرسمي ومن ثم كتابة الإسم الخاص بالمستخدم وكلمة السر وستقوم بالدخول للخدمات الإلكترونية الموجودة بعد تأكيد الرمز المرئي أمامك بالصفحة ثم يتم الضغط على كلمة المخالفات المرورية.







سوف تحتاج لتأكيد الهوية من خلال إدخال رقم الهوية ومن ثم عرض وستظهر لك صفحة كاملة بالمخالفات المرورية معها التاريخ وكافة التفاصيل الخاصة بها، كما يمكنك الدفع من خلال موقع أبشر فلن تحتاج للخروج والبحث.

أهم خدمات نظام أبشر الإلكتروني

يقدم نظام أبشر مجموعة ممتازة من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تساعد المواطنون السعوديين والوافدين أيضاً على الحصول على جميع الخدمات من خلال الإنترنت حيث يمكنكم الحصول على الخدمات طوال الإسبوع وعلى مدار الساعة فقط قم بإمتلاك حساب على أبشر ومن ثم الدخول للموقع من أي مكان وبدون وقت محدد.

يتوفر بالنظام التقديم على جواز سفر كما يمكنك الإستفسار عن الإقامة وتاريخ الإنتهاء مع الإمكانية للتقديم على تجديدها، فيمكنك الحصول على الأوراق التي تحتاجها من خلال طباعتها فكل الخدمات أصبحت معك في كل مكان سوف تتمكن من تجديد الجواز والإقامة.







يمكنك دفع الرسوم المختلفة من خلال نظام أبشر من خلال الفيزا أو الماسترد كارد أيماناً من الحكومة السعودية بالمواطنين وأهمية وقتهم.