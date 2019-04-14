الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية برقم الهوية الكترونيا عبر بوابة أبشر المرور

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تسعي لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة أبشر المرور التابعة لها من اجل أن يستطيع أي مواطن أو مقيم مراجعة المخالفات المرورية المسجلة عليه من خلال خدمة استعلام عن مخالفات المركبات الكترونيا عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، تأتي هذه الخدمة الإلكترونية من اجل توفير الوقت والجهد علي الجميع في التعرف علي المخالفات المسجلة علي صاحب المركبة أو التابعين من أسرته أو أي فرد يعمل سائق لديه، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في السعودية بأسفل هذه المقالة فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية

يمكن معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية السعودية أو رقم الهوية الوطنية الخاصة بك من خلال تسجيل الدخول في موقع وزارة الداخلية علي شبكة الأنترنت، فمن خلال هذه التدوينة سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية، من اجل سداد المبالغ المستحقة قبل تطبيق الغرامات علي أصحاب السيارات المخالفين.

الدخول علي بوابة أبشر المرور، من ثم قسم الخدمات الإلكترونية.

من ثم تبويب المرور بموقع وزارة الداخلية.

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية .

. كتابة رقم الهوية والرمز المرئي كما هو موضح بالصورة التالية.

أخيرا النقر علي أيقونة ” عـرض” .

بوابة أبشر المرور

موقع أبشر المرور تسجيل الدخول سيوضح لجميع المخالفين من أصحاب المركبات كافة المبالغ المستحقة المفترض دفعها للجهة المختصة، فعن طريق خدمة استعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية الوطنية يمكن معرفة عدد المخالفات القديمة التي قمت بسدادها مؤخرا، وختاما في حالة وجود أي استفسارات بشأن هذه الخدمة الإلكترونية يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.

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