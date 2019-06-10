الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية عبر بوابة أبشر المرور استعلام مخالفات

بوابة أبشر الإلكترونية توفر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك من اجل توفير الوقت عليهم في معرفة المخالفات المسجلة عليهم، حيث أتاحت وزارة الداخلية تلك الخدمة الإلكترونية لكي يقوموا بالاستفسار برقم الهوية ورمز التحقق حتي يستطلعوا علي قيمة المخالفات المرورية التي سجلت عليهم في كافة المناطق علي مستوي الأراضي الحجازية، كما وفرت البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات الأخري المتفرعة من خدمه استعلام مخالفات المرور سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال هذه التدوينة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السعودية

الحساب الرسمي لوزارة الداخلية دعي جميع المواطنين سواء كانوا سعوديين او غير سعودين بالدخول علي موقع ابشر السعودي من اجل معرفة تفاصيل المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق خدمة حجز موعد المرور السعودي، كما وفر قطاع المرور أمكانية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات حتي يستفيد منها الكثير من المغتربين والمواطنين بشكل عام بدون ان يذهبوا قطاعات الوزارة المنتشرة في مختلف المناطق علي مستوي المملكة.

كيفية الاستفسار عن المخالفات المرورية

الدخول علي نظام أبشر المرور السعودية تسجيل الدخول .

. أدخال رقم الهوية الوطنية.

كتابة الرمز المرئي.

النقر علي أيقونة عرض.

وختاما أوضحنا لكم خطوات استعلام عن المخالفات المرورية السعودية بالتفصيل حتي يتمكن الجميع استخدام تلك التقنية الجديدة التي يوفرها لكم موقع أبشر السعودي الجديد.