الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن لأي مواطن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية السعودية، كما يستطيع الفرد أن يستعلم عن أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لدى المستعلم، ويشمل الاستعلام جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتلك الخدمة مُقدمة بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين .

لم يقف أمر التسهيل على المواطنين عند هذا الحد، بل قدمت وزارة الداخلية خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة من قِبل رجال الأمن، وأصبحت متاحة لجميع مواطنين ومقيمين منطقة حائل ومنطقة نجران ومنطقة الحدود الشمالية .

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة “أبشر” الخاصة بوزارة الداخلية، وأيضًا يُمكن لأي مواطن سداد المخالفات دون الذهاب إلى مكاتب المرور من خلال خدمات إلكترونية أخرى فقط بإدخال رقم الهوية الوطنية .

كيفية استخدام خدمة سداد المخالفات إلكترونيًا

يدخل المستعلم عن المخالفة إلى بوابة نظام “أبشر” الإلكترونية . يقوم المستعلم بإدخال رقم الهوية والرمز المرئي . يقوم المستعلم بالضغط على كلمة “عرض.

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تسجيل مستخدم فعلي لقيادة السيارة لقطاع الأعمال .

التفويض الداخلي والخارجي للمركبات .

الاستعلام عن رخص السلاح .

باتباع المواطن للخطوات السابقة يستطيع دفع المخالفات المرورية بشكل فوري وبطريقة ميّسرة، كما يتمكن أيضًا من معرفة تفاصيل المخالفات قبل الدفع، وبذلك يتخلص من الملاحقات الأمنية أو الغرامات التى تُفرض على متأخري السداد .