الاستعلام عن المخالفات المرورية : رابط استعلام المخالفات عبر أبشر المرور السعودي

يوفر موقع أبشر المرور خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية ، وهي واحدة ضمن حزمة كبيرة من الخدمات الإلكتروني التي يقدمها موقع أبشر الإلكتروني للفئات المستفيدة من المواطنين والمقيمين، ومؤخراً أطلق موقع أبشر الإلكتروني خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، وتم إطلاقها بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وتم إطلاق الخدمة في بعض مناطق المملكة، على أن يتم تعميمها في مختلف المناطق الأخرى.

أبشر المرور

يقدم موقع أبشر المرور بجانب خدمة استعلام مخالفات المرور ، العديد من الخدمات الأخرى التي يستفيد منها كل من المقيم أو المواطن السعودي بشكل عام، من بينها حجز موعد المرور السعودي، الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، معرفة تفاصيل المخالفات المرورية، الاستعلام عن وثيقة تأمين لمركبة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

الاستعلام عن مخالفات المرور

وكان موقع أبشر الإلكتروني أعلن من قبل عبر حسابه الرسمي، أن وزارة الداخلية تعمل على تسخير كافة وسائل التقنية من أجل الاستعلام عن مخالفات المرور التي يتم تقديمها من خلال نظام أبشر، موضحاً أنه يمكن الآن الحصول على كافة الإجراءات المرورية دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع الإدارة العامة للمرور من أجل إنهاء المعاملات الخاصة بك، كما أشار إلى أنه تم توفير وفت كبير وجهد مبذول، كما يمكن من خلال أبشر تجديد رخصة السير، والاستفادة من باقي الخدمات.

التسجيل في أبشر

حتى يمكن الاستفادة من خدمة استعلام مخالفات المرور يجب عليك في حال إن كنت مقيم أو مواطن ضرورة فتح حساب أبشر وزارة الداخلية، وذلك من خلال رابط التسجيل في أبشر ، كما أكدت إدارة المرور أنه يشترط في حال شراء مركبة أو إيجار مركبة، يلزم التسجيل في بوابة وزارة الداخلية، وأعلنت إدارة المرور أنه سيتم منع شراء أو استئجار المركبة ما لم يكن المواطن أو المقيم مسجل في نظام أبشر، ويمكن التسجيل من خلال كتابة بعض البيانات المطلوبة مثل، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

هذا ويمكن استعلام المخالفات عبر نظام أبشر المرور السعودي من خلال رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية ، وذلك عبر كتابة رقم الهوية في حال إن كنت مواطن، ورقم الإقامة في حال إن كنت من المقيمين في المملكة، ومن ثم كتابة كلمة المرور، وتمكن هذه الخدمة المواطن أو المقيم من معرفة مخالفاته المرورية أو أي من أفراد أسرته، أو المكفولين.