الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم الهوية واللوحة.. موقع أبشر absher.sa

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن إتاحة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية ورقم اللوحة، للمواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو بوابة أبشر “absher.sa” والتطبيق الخاص بها والمخصص للهواتف الذكية، من أي مكان عن طريق الإنترنت للتعرف على بيان المخالفات المرورية التي تم تسجيله عليهم سواء فيما يخص السيارات أو الدراجات البخارية، ونستعرض في هذا التقرير رابط الدخول إلى الموقع للتعرف على طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية، ورابط موقع أبشر ووزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يتيح موقع وزارة الداخلية السعودية للمواطنين والمقيمين بالمملكة الاستعلام عن المخالفات المروية، ونشرح في السطور التالية طريقة الاستعلام عبر الرابط من هنا.

بعد الدخول إلى الواجهة الرئيسية للموقع اذهب لخدمات المرور وانقر على علامة عرض المزيد. اختر من القائمة التي ستظهر لك الاستعلام عن المخالفات المرورية. سيتم نقلك إلى موقع أبشر، وعليك اختيار خدمة الأفراد. اضغط على الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة. في المربع الأول اكتب رقم الهوية الوطنية أو الإقامة. اختر نوع التقويم الذي تريده سواء الهجري أو الميلادي واكتب تاريخ ميلادك. أعد كتابة الرمز المكون من عدة أرقام في المربع الذي يظهر تحته. اضغط على عرض ليتم إعلامك بالمخالفات المرورية المستحقة عليك.

موقع أبشر للاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنك توفير عدد من الخطوات السابقة بالدخول مباشرة إلى موقع أبشر الإلكتروني من هنا أو التطبيق الخاص به والمتاح تحميله للهواتف الذكية، وكتابة معلوماتك للاستعلام عن المخالفات المرورية.

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