الاستعلام عن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440| وزارة الحج والعمرة وخطوات إلغاء حجز الحج الداخلي alhaj

سنعرض لكم كافة المعلومات عن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 في مرحلته الثانية، حيث يتم حجز حج الداخل، عبر المسار الإلكتروني فقط، وأي تسجيل خارجه، لا يأخذ به ولا ينظر إليه، وهو عباره عن موقع إلكتروني، به بيانات وباقات الضيافة، الخاصة بشركات ومؤسسات الحج، وتقدم للحاج الاختيار من الخدمات والبرامج المقدمة بما يناسبهم، ويتم استخراج تصاريح الحج من خلال المسار، وسنعرض لكم في هذا المقال، روابط التسجيل في حج الداخل، وكيفية إلغاء حجز الحج، وباقات الضيافة المقدمة في موقع الحج الداخلي 2019، ويرجى الانتباه إلى موعد سداد رسوم الحج، حيث أن تخطى الموعد، بدون سداد الرسوم يؤدي إلى ألغاء الحجز.

ويرجى العلم بأن التسجيل في مسار حجاج الداخل، بدأ منذ يوم 1 ذي القعدة، ويستمر حتى يوم 7 ذي الحجة، وتصاريح الحج تكون من خلال المسار الإلكتروني للحج، والتسجيل من خلال الموقع يتيح لوزارة الحج والعمرة، معرفة أعداد الحجاج هذا العام، والتنسيق لاستقبال اعدادهم وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440/2019

بالطبع في بعض الأحيان قد يواجه موقع المسار الإلكتروني لحج الداخل، بعض المشاكل في التحميل مثل البطء أو عدم للتحميل بالمرة، وذلك نتيجة كثرة الدخول إلى الموقع وفتحه بشكل مستمر للتسجيل، مما يسبب ضغط على الموقع ويمكن حل هذه المشكلة، عن طريق غلق الموقع قليلا، ثم معاودة فتحه بعد فترة قليلة، ولكن تعمل وزارة الحج جاهدة، على تحسين الموقع لاستقبال أكبر عدد من الزوار.

#وزارة_الحج_والعمرة تطلق المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل" يوم الخميس ١ ذو القعدة، والمخصصة لإتمام إجراءات الحجز و اختيار مقدم الخدمة، من خلال رابط البوابة الإلكترونية https://t.co/nUUUOHwfPU pic.twitter.com/LR1rjIX0oX — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 2, 2019

حجز حج الداخل بوزارة الحج

سنعرض لكم كيفية التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، عن طريق اتباع خطوات بسيطة وسهلة، ويجب التأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح، وعدم وجود أخطاء بها:

فتح الموقع الإلكتروني للحج. كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. إختيار باقة الحج المناسبة لك، وسنوضحها لكم بالأسفل. بعد التسجيل، يتم إرسال البيانات إلى وزارة الداخلية، لإصدار تصريح الحج، ليتم بعد ذلك إرسالها، إلى شركة الحج لترتيب استقبال الحاج.

الاستعلام عن حجز الحج وبرامج الضيافة

يمكن الاستعلام عن حجز الحج الداخل، عن طريق المواقع الموضحة بالأسفل، وسنعرض لكم الآن تفاصيل باقات خدمات الضيافة، وهم ست باقات:

باقة الضيافة 1: سعر الباقة يتراوح بين 7561- 8161 ريال سعودي، وباقة الضيافة 1 بلس، تقدم السكن في مكة المكرمة.

باقة الضيافة 2: سعر الباقة يتراوح بين 7561- 8161 ريال سعودي، وباقة الضيافة 2 بلس، تقدم ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة الضيافة 3: سعر الباقة يتراوح بين 6508 -7108 ، وباقة الضيافة 3 بلس، تقدم السكن في مكة المكرمة.

باقة الضيافة 4: سعر الباقة بين 5058 – 6308 ريال سعودي، وتقدم باقة ضيافة 4 بلس، السكن في مكة المكرمة.

باقة الضيافة 1 ابراج: الباقة عبارة عن برنامج السكن في ابراج شركة منى العقارية، وسعر الباقة 11905 ريال سعودي.

باقة اقتصادي 1: هو الحج منخفص التكلفة، وسعره ما بين 3447- 4797 ريال سعودي.

باقة اقتصادي 2: سعر الباقة 3465 ريال سعودي، وهو الحج الميسر، الذي يقدم السكن في مكة المكرمة ومشعر عرفات.

رابط المسار الإلكتروني 1440

يمكنكم من خلال موقع حجز الحج الداخلي، حجز الحج وإلغاء الحجز أيضا، كما يمكن المقارنة واختيار باقة الحج المناسبة لكم، والمعروضة من شركات ومؤسسات الحج المختلفة، وأيضا إمكانية إدخال بيانات المرافقين للحجاج، ومدة التسجيل تبدأ من 1 ذي القعدة، وتنتهي حتى 7 ذي الحجة، وأيضا من خلال وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل، يمكن الاستفسار عن كل شيء وتصاريح الحج.

إلغاء حجز الحج الداخلي

من خلال موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، يمكنكم إلغاء حجز الحج الداخلي، كما أن وزارة الحج، تبعث برسالة بموعد سداد رسوم الحج، وفي حالة عدم السداد، سيتم إلغاء الحجز تلقائيا من الوزارة.