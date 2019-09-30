الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، موعد نزول المقطوعة لشهري ذو القعدة و ذو الحجة

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهري ذو القعدة وذو الحجة، يبحث المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالسعودية عن موعد نزول المقطوعة لشهر ذو القعدة، وخاصة بعد أن تم الإعلان عن أسماء مستفيدي الضمان لهذا الشهر، يمكنك الاستعلام عن أسماء مستفيدي الضمان عبر موقع وزارة العمل .







الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة 1440

يمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني من خلال الرابط المرفق ، حيث تتيح وزارة العمل إمكانية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر موقعها الإلكتروني ،وذلك من أجل الإطلاع عن أسماء المستفيدين للدفعة القادمة من كل شهر.







الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة للدفعة الجديدة 1440

إذا كنت من مستفيدي الضمان الاجتماعي يمكنك الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة من خلال الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة عبر وزارة العمل.