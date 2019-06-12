الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يبحث عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد، ويعتبر برنامج المساعدة المقطوعة واحداً من أبرز البرامج المساندة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة عبر الضمان الاجتماعي، وتهدف مقطوعة الضمان الاجتماعي إلى تحسين الظروف المعيشية والحياه الخاصة بأصحاب الدخل المنخفض، وفق بعض الضوابط والشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل، ووكالة الضمان الاجتماعي.

هذا ونوهت وزارة العمل والتنمية أنه يمكن الاستعلام عن المقطوعة من خلال بوابة وزارة العمل، وأكدت أنه هناك عدد من الفئات المستفيدة التي يحق لها التقديم على المساعدة المقطوعة وهم، الجالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي، والحالات الغير مشمولة بمعاش الضمان، بالإضافة إلى المطلقات، الأرامل، المهجورة من زوجها، أسرة المسجون، وذوي الاحتياجات الخاصة، والرجال وفق بعض الضوابط والشروط الخاصة بكل فئة.

التقديم على المساعدة المقطوعة

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت أنه يمكن التقديم على المساعدة المقطوعة من خلال ذهاب المتقدم أو طالب الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي إلى وكالة الضمان التابعة للمنطقة المقيم بها، على أن يكون مستوفي شروط المساعدة المقطوعة، وأن يقوم بإحضار الهوية الوطنية، بطاقة الضمان، سجل الأسرة، ورقم الآيبان.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

يمكن الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد، وهي خدمة تتيح للأسر الضمانية من معرفة حالة المقطوعة، فقط يقوم المستفيد بكتابة رقم السجل الخاص به، ورمز التحقق، ومن ثم الضغط على أيقونة عرض، كذلك يمكن استعلام المساعدة المقطوعة من خلال رقم وزارة العمل 8001222777، ومن ثم يطلب الرد الآلي إدخال رقم الهوية الخاصة بك، وأخيراً قم باختيار الخدمة المطلوب الاستعلام عنها.

متى تنزل المقطوعة

أجابت وزارة العمل من خلال حساب خدمة العملاء عن سؤالاً ورد إلها حول موعد صرف المساعدة المقطوعة، وأجاب حساب خدمة العملاء أن مقطوعة الضمان الاجتماعي ليس لها موعد صرف محدد، ودعت المستفيدين إلى الانتظار حتى يتم الإعلان عن موعد الصرف، وناشد عدد ممن على قوائم الانتظار إلى ضرورة إيداع المبالغ في حساباتهم لأنهم بأمس الحاجة إليها، وفي رد آخر أعلن الحساب الرسمي لوزارة العمل أنه من المتوقع صرف المساعدة المقطوعة خلال الأيام القليلة القادمة.