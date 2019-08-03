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الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

كتب أيمن حجازيفي آخر تحديث
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدنى هي من أهم الخدمات التي يبحث عنها المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والتى تكون تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المملكة معونة لبعض المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المساعدة المقطوعة، وتصرف المساعدة المقطوعة للرجال والنساء من الفقراء، والأرامل والمطلقات والأيتام، واليوم نتعرف على طريقة الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة في المملكة من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويأتي تقديم المساعدة المقطوعة للمواطنين الفقراء فى المملكة، هو من الحقوق التي يتمتع بها المواطن السعودي.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني

من الخدمات المقدمة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هى خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني، وكذلك موعد صرف المساعدة المقطوعة، وتوقع صرف المساعدة المقطوعة، وكل هذه الخدمات التي يبحث عنها المواطنين المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي فى المملكة، واليوم نتعرف على الطريقة الصحيحة للاستعلام عن صرف مقطوعة الضمان.

ثم بعد ذلك تظهر لك حالة المساعدة المقطوعة، قائم أو تحت المراجعة، أو غير ذلك، مما يوضح لك حالة المقطوعة الخاصة بك، وكذلك موعد صرف مقطوعة الضمان، وتاريخ الاستحقاق، ومبلغ استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي.

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عن الكاتب

أيمن حجازي

حاصل علي ليسانس حقوق، اعمل IT specialist في احد المستشفيات الخاصه بالإسكندرية، كذلك اعمل مطور مواقع إليكترونية منذ عام ٢٠٠٥.

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