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الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني وشروطها 1442

بواسطة رضا على

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة هي احد الأسئلة التي يتم تداولها بشكل كبير من قبل الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية من اصحاب الدخل المحدود في جميع انحاء السعودية، حيث يتم منح هذه المساعدة لمن يستحقها ضمن مجموعة من الشروط التي تم تحديدها من قبل الحكومة السعودية، ويتم تقديمها للمستحقين لتعينهم على أعباء الحياة وتحسين مستوى المعيشة الخاصة بهم، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني وكذلك الشروط اللازمة للحصول عليها 1442.

1 الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني 2021
2 شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني 2021

يمكن اجراء الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة للمستحقين بأكثر من طريقة، ومن هذه الطرق الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم 19911 وهو الرقم الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، كما يمكن ايضا الاستعلام بشكل الكتروني بإستخدام رقم السجل المدني من خلال الخطوات التالية.

  • الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعي.
  • اختيار خدمة الاستعلام عن دعم المساعدة المقطوعة.
  • ادخال رقم السجل المدني الخاص بالمستخدم ومن ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وسوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالصرف.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم المساعدة المقطوعة وتتمثل فيما يلي.

  • يجب الا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بالاسرة الحد الادنى المساعدة المقطوعة.
  • يجب ان يتم ادخال كافة البيانات المتعلقة بأفراد الاسرة بشكل عام.
  • يجب ان يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.
  • الحصول على المساعدة المقطوعة للأعزب يجب الا يزيد الدخل الخاص به عن 3000 ريال سعودي، او للشخص المتزوج الذي لا يتجاوز الدخل الشهري الخاص به عن 8680 ريال سعودي.
  • يجب ان لا يكون الشخص له سجل تجاري او زراعية.
رضا على
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