الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب من أكثر الخدمات التي تهم فئة كبيرة من المواطنين المستفيدين من معاش الضمان في جميع أنحاء المملكة، إذ تعتبر المساعدة المقطوعة من المساعدات المالية لكافة المواطنون السعوديون وذلك مساندة لهم حتى يستطيعوا أن يلبوا كافة الاحتياجات وخاصة في ظل الآونة الأخير وارتفاع الأسعار، ولكن هي تصدر هدفها الأول لكافة المحتاجون للمساعدة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يستطيع المواطنين المستفيدين من برنامج مقطوعة الضمان الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونياً عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، وسوف نذكر لكم بالتفصيل طريقة الاستعلام:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بكتابة رقم السجل المدني ورقم الطلب وتأكد من كتابتهم بدقة وشكل صحيح.

قم بكتابة كود التحقق بأنك لست روبوت، والذي سيظهر أمامك على الشاشة،

تأكد من الكتابة بشكل صحيح.

قم بالذهاب الى زر العرض لتظهر نتيجة الاستعلام بكل سهولة ويسر.

متى يتم صرف المساعدة المقطوعة ؟

تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة أنه لا يوجد أي نوايا عن توقف الصرف الخاص بـ المساعدة المقطوعة، ولكن هناك موعد يتم تحديده لكي يتم صرفها في أي وقت، ويتم في وقتنا الحالي تجهيز بشأنها إلى اليوم، وتطالب المستفيدون بعدم سماع أي مناوشات أو شائعات بخصوص هذا الشأن من الخدمة، وتم التأكيد بأنه سيتم إرسال رسائل نصية موضحة بها تحديد صرف المقطوعة الخاصة بهم، ويمكن لجميع المستفيدين الاستفادة بخدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمقرات الوزارة.