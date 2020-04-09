الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي شهر شعبان 1441 هـ

تعتبر المساعدة المقطوعة من أبرز وأهم المساعدات المالية التى يتم صرفها للأسر السعودية ذات الدخل المحدود والتي لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتهدف المساعدة إلى مساعدة الأسر السعودية التي لا تقدر على التعايش في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، وقيام الحكومة السعودية بتطبيق الضريبة المضافة على العديد من السلع والخدمات، وتهدف تلك المساعدة إلى تحسين الظروف المعيشية للأسرة السعودية.

المساعدة المقطوعة

تتميز المساعدة المقطوعة بأنها هي المساعدة التى يتم تقديمها للأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية،والأسر التى أستوفت كافة شروط الاهلية والإستحقاق التى حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، كما وتتميز تلك المقطوعة بأنها تعمل على مساعدة الأسر السعودية في زيادة دخلهم، ويتم تقديمها بشكل متطقع بين الحين والآخر، هذا ويبلغ الحد الاعلى لتلك المساعدة 30 آلف ريال سعودي، أما الحد الأدني 10 آلف ريال سعودي.

شروط الإستفادة من المساعدة المقطوعة

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومتزوج من سعودية.

أن يكون عمر المستفيد أكثر من 35 عاماً.

أن يكون المستفيد من الأسر التى لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

الاستعلام عن صرف المقطوعة

يمكنك عزيزي المواطن أن تقوم بالاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة من أجل معرفة حالة الطلب المقدم لك عزيزي المواطن من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التابعة للجهات المقدمة المقطوعة الضمان الاجتماعي للأسر المحتاجة والتي استوفت كافة شروط الأهلية.