الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441هـ شهر صفر بالسجل المدني.. رابط الاستعلام وشروط الإستحقاق ومقدارها

تقدم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من المساعدات المالية للمستفيدين لديها من الضمان الإجتماعي، بهدف التخفيف عن كاهلهم من أعباء الحياة المادية، وبما يوفر لهم العيش حياة كريمة، ومن بين هذه المساعدات التي قدمتها مؤخرًا، المساعدة المقطوعة ، واستهدفت فيها الاسر الاكثر احتياجًا، لذلك وضعت الوزارة عدة ضوابط وشروط لاستحقاق هذه المساعدة، وتتميز المساعدة بأنها عبارة عن بدل نقدي مقطوع غير محدد المقدار، وغير دوري، أي لا تُصرف كل شهر أو كل فترة محددة او في وقت معين، وفي هذا التقرير نستعرض طريقة و رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومقدارها وشروط منحها بشكل مبسط ومفهوم.







الاستعلام عن المساعدة المقطوعة







مقدار المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي

كما اشرنا أعلاه بدل المساعدة هي عبارة عن بدل نقدي مقطوع يُمنح للأسر الأشد احتياجًا، وبينت الوزارة حده الادنى والاقصى، فهو يتراوح ما بين 10400 ريال سعودي بحد ادنى، و 30000 ريال بحد أقصى، وهذه المساعدة ليست سنوية أو دورية ” غير شهرية” وليس هناك موعد محدد لصرفها.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عددًا من الشروط والضوابط لمنح المساعدة للمستفيدين من الضمان الإجتماعي وهي كما يلي:







يتم منح المساعدات المقطوعة للأسر الأشد أحتياجاً، ووفقًا لما تحتاجه هذه الأسر من المال ” أي ضمن الحدود المبينة أعلاه “.

يؤخذ بعين الإعتبار في منح المساعدات المقطوعة الضوابط التالية:” دخل رب الأسرة، وعدد أفراد أسرته، وتقييم مدى احتياج الأسرة الفعلي للمال، من أجل صرف المساعدة لمستحقيها الفعليين وعدم ذهابها لغير مستحقيها”.

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عامًا.

ألا يملك المستفيد سجلات تجارية.

يمكن قبول طلب المساعدة لوفاء الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك.

يقبل طلب النساء التي تكون على عصمة رجل وكان سجينًا أو مفقودًا أو هاجرًا أسرته، أو مدمن مخدرات.

رابط خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر صفر 1441هـ

المساعدات المقطوعة تُمنح للمستفيدين من الضمان الإجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وقد خصصت الوزارة رابطًا خاصًّا للاستعلام عن المساعدة المقطوعة ويمكن ذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية – بوابة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة .

. إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد في الحقل المخصص لذلك.

إدخال رقم التحقق من الاستخدام البشري الظاهر في الصفحة.

الضغط على زر “عرض”.