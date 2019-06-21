الاستعلام عن المقابل المالي برقم الاقامة والرابط الرسمي للاستعلام عبر بوابة ابشر

الاستعلام عن المقابل المالي برقم الاقامة هو احد الأمور الأساسية التي تشغل بال الكثير من العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الحكومة السعودية على مجارات التطور العالمة الذي اصبح من أساسيات العمل في كل الهيئات والقطاعات والوزرات والمؤسسات الحكومية في المملك، وذلك يكون انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تهتم المملكة، وجميع وزاراتها بتقديم الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني، والتي من شأنها أن تُوفر كل من الوقت والمجهود على جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية من أبناء الشعب السعودي، ومن جميع المقيمين فيها من الجنسيات الأخرى، ومن الوزارات التي قامت بتفعيل هذه الخدمات على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها هي وزارة الداخلية، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن المقابل المادي باستخدام رقم الإقامة.

الاستعلام عن المقابل المادي برقم الإقامة

الهدف من المقابل المادي هو إصلاح كلاً من الهيكل الإداري بالمملكة العربية السعودية، وذلك يأتي بتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تسعي ألية الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة، وليحدث هذا الأمر تم وضع العديد من القرارات الجديدة في مرسوم خاص فمن أهم تلك القرارات: (الحملة المسماة وطن بلا مخالف، فرض رسوم خاصة على الوافدين بالمملكة، وكذلك من خلال تجديد الهوية الوطنية).

كيفية الاستعلام عن المقابل المالي برقم الاقامة

يمكنك الاستعلام عن إي من المدفوعات باستخدام رقم الإقامة الخاص بك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية التابعة إلى المملكة العربية السعودية عن طريق نظام “أبشر”.

التابعة إلى المملكة العربية السعودية عن طريق نظام “أبشر”. ستجد في الصفحة الرئيسة قائمة أساسية، عليك اختيار “الاستعلامات الإلكترونية”.

اختيار “الخدمات العامة” من القائمة التي ستنبثق عن الاختيار السابق.

الضغط على “ديوان وزارة الداخلية”.

ثم النقر على “الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي”.

بعد ذلك عليك إدخال رقم الإقامة، وإدخال الرمز المرئي.

بعد ذلك عليك النقر على “عرض”، وسوف تظهر لك النتيجة الخاصة بالمقابل المالي.

الجدير بالذكر أن بالأعوام السابقة قامت المملكة العربية بطرح مرسوم جديد يتعلق بالوافدين التواجدين على أراضيها، حيث نص المرسوم على أنه لابد لكل الوافدين سواء الزوار أو المقيمين دفع رسوم خاصة لقاء إقامتهم، إذ أن هذا قد جاء في سبيل تحقيق المخط الاستراتيجي الموضوع للمملكة العربية فيما عرف باسم رؤية 2030.