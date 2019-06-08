 التخطي إلى المحتوى

الاستعلام عن المقطوعة ومعرفة حالة الأهلية برقم الطلب لشهر شوال الحالي 1440 هجري

كتب نوران عمروفي آخر تحديث
الاستعلام عن المقطوعة ومعرفة حالة الأهلية برقم الطلب لشهر شوال الحالي 1440 هجري
مقطوعة الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن المقطوعة ومعرفة حالة الأهلية برقم الطلب، نتيجة للغلاء ورفع الدعم عن الكثير من السلع قامت وزارة الضمان الاجتماعي بعمل برنامج المساعدات المقطوعة والذي يعمل علي تخفيف الأعباء عن المواطنين وعن الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا. تهدف هذه المقطوعة إلي توفير حياة جيدة وكريمة لجميع الأسر المستفادة. كما قامت المملكة بإيداع ما يقرب من 200 مليون ريال سعودي في الحسابات البنكية لجميع المستفيدين من الدعم الحالي. وتعمل المنظومة الحالية علي ضم الكثير من الأسر والأفراد الأكثر احتياجا حتي تشمل جميع المناطق داخل المملكة العربية السعودية وجميع المواطنين السعوديين.

الاستعلام عن المقطوعة ومعرفة حالة الأهلية برقم الطلب

  1. الدخول علي موقع وزارة الضمان الاجتماعي.
  2. الضغط علي رابط الاستعلام عن المقطوعة وإدخال اسم المستخدم ورقم الطلب ورمز التحقق.
  3. الضغط علي عرض التفاصيل وإظهار البيانات.
  4. الدخول إلي صفحة الحساب البنكي الدفعات الواردة.
  5. تصفح الدفعات الواردة والدفعات السابقة.
  6. أو من خلال الاتصال علي رقم الخدمة الموحد 19911.
مقطوعة الضمان الاجتماعي
مقطوعة الضمان الاجتماعي

مقطوعة شهر شوال الجاري

  • تم إيداع مبلغ 2 مليار ريال سعودي في حساب المستفيدين لشهر شوال الجاري.
  • المستفيدين هم الأرامل والمطلقات ومن لديهم معاش ضماني والأسر الأشد فقرا.
  • يتم صرف المبالغ المستحقة خلال أيام الشهر الجاري حتي نهاية الشهر.
  • يجب علي المستفيدين وحالات الاستحقاق والأهلية متابعة حساباتهم البنكية بصفة دورية.
  • في حالة عدم نزول الدفعات المالية برجاء الاتصال علي الخط العاجل وخدمة الشكاوى.

سوف يهمك:

عن الكاتب

نوران عمرو

صحفية ومحررة بموقع كلمة اعشق القراءة والكتابة والتكنولوجيا وكل أخبار الوطن العربي والأخبار الخليجية خاصة اهتم بممارسة الرياضة والسباحة واهتم بكل ما هو جديد في عالم الأخبار وعالم البرامج الإلكترونية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.