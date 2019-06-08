الاستعلام عن المقطوعة ومعرفة حالة الأهلية برقم الطلب لشهر شوال الحالي 1440 هجري

الاستعلام عن المقطوعة ومعرفة حالة الأهلية برقم الطلب، نتيجة للغلاء ورفع الدعم عن الكثير من السلع قامت وزارة الضمان الاجتماعي بعمل برنامج المساعدات المقطوعة والذي يعمل علي تخفيف الأعباء عن المواطنين وعن الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا. تهدف هذه المقطوعة إلي توفير حياة جيدة وكريمة لجميع الأسر المستفادة. كما قامت المملكة بإيداع ما يقرب من 200 مليون ريال سعودي في الحسابات البنكية لجميع المستفيدين من الدعم الحالي. وتعمل المنظومة الحالية علي ضم الكثير من الأسر والأفراد الأكثر احتياجا حتي تشمل جميع المناطق داخل المملكة العربية السعودية وجميع المواطنين السعوديين.

الاستعلام عن المقطوعة ومعرفة حالة الأهلية برقم الطلب

الدخول علي موقع وزارة الضمان الاجتماعي. الضغط علي رابط الاستعلام عن المقطوعة وإدخال اسم المستخدم ورقم الطلب ورمز التحقق. الضغط علي عرض التفاصيل وإظهار البيانات. الدخول إلي صفحة الحساب البنكي الدفعات الواردة. تصفح الدفعات الواردة والدفعات السابقة. أو من خلال الاتصال علي رقم الخدمة الموحد 19911.

مقطوعة شهر شوال الجاري