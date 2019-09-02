الاستعلام عن المهنة برقم الهوية موظف حكومي أو متقاعد عبر موقع المؤسسة العامة للتقاعد

الاستعلام عن المهنة برقم الهوية خدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها موقع المؤسسة العامة للتقاعد سواء موظف حكومي أو متقاعد، وذلك لتمكين المتقاعد من الاستعلام عن مسمى المهنة الخاصة بك والمدونة في قاعدة البيانات والتي من خلالها يمكنكم التحقق من المسمي الوظيفي المدون في المؤسسة أو الشركة التابع لها، لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكم بالإضافة إلى راتب أو معاش التقاعد والدرجة الوظيفية والترقيات والكثير من الخدمات الإلكترونية التي تمنحها المؤسسة العامة للتقاعد ضمن التحقق من المهنة بالهوية الوطنية.







استعلام عن مهنة موظف أو متقاعد من خلال المؤسسة العامة للتقاعد، وتتضمن هذه الخدمة جميع بيانات الموظف والمتقاعد سواء كان موظف حكومي أو متقاعد، من بيانات المرتب والدرجة الوظيفية وتاريخ التقاعد وتاريخ العمل ومدة العمل والترقيات وجميع البيانات التي تريد معرفتها عن الموظف أو المتقاعد.

الاستعلام عن المهنة برقم الهوية







يمكنكم الدخول إلى رابط موقع المؤسسة العامة للتقاعد، وكتابة كافة البيانات المتعلقة بك مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد و رقم الهاتف المحمول، بالإضافة إلى كلمة المرور وكتابة الرمز المائي، بعدها تضغط علي أيقونة أنك موافق علي شروط الاتفاقية، وفي هذه الحالة فقد أصبحت مسجل علي موقع المؤسسة العامة للتقاعد ويمكنك الآن الاستعلام عن المهنة برقم الهوية أو الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية.







بعد ذالك يمكنكم الاستفسار عن مهنة موظف أو متقاعد وكذلك جميع بياناته المتعلقة براتبة أو معاشه، وكذلك جميع البيانات الأخري المتعلقة به المدونة في قاعدة بيانات المؤسسة أو الشركة التابع لها.

تسجيل دخول الأفراد المتقاعدين والمستفيدين والوكلاء

دخول بوابة الخدمات الإلكترونية الأفراد المتقاعدين والمستفيدين والوكلاء، يستوجب علكم تسجيل الدخول من خلال رابط بوابة الخدمات الإلكترونية لمؤسسة التقاعد، حتي تتمتعن بالاستفادة الكاملة لجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين والوكلاء.

استعلام عن موظف سعودي

المؤسسة العامة للتقاعد تقدم أيضا استعلام عن موظف سعودي سواء كان متقاعد أم ما يزال في الخدمة، ومعرفة جميع البيانات الخاصة به من خلال قاعدة بياناته المتاحة علي موقع بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة المؤسسة العامة للتقاعد، كما يمكن للمستفيدين وأيضا الوكلاء الاستفادة من خدمة استعلام عن موظف سعودي.